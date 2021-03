Le reboot de Final Fantasy XI pour mobile a été annulé

Final Fantasy est une licence de jeux vidéo extrêmement populaire qui comporte des dizaines d'opus, sur toutes les plates-formes. Y compris le mobile. Malheureusement, tous les projets ne sont pas toujours viables.

Final Fantasy est une licence culte dans le monde du jeu vidéo. On dénombre aujourd’hui des dizaines d’opus sur de très nombreuses plates-formes. Pour le plus grand bonheur de dizaines de millions de fans. Malheureusement, celles et ceux qui attendaient le reboot de Final Fantasy XI pour mobile devront faire sans. Le projet vient en effet d’être annulé.

Square Enix annule le reboot de Final Fantasy XI pour mobile

Il y a quelques années, nous apprenions que Square Enix souhaitait rebooter Final Fantasy XI pour mobile. Étant donné la popularité de la franchise Final Fantasy, il ne fait aucun doute que les joueurs étaient très nombreux à la simple idée de pouvoir jouer à ce jeu sur leur smartphone ou tablette. Malheureusement, il semblerait que cela n’arrivera jamais.

Dommage pour les fans de la licence

Selon un rapport de GameSpot, ce projet de reboot a été annulé. L’information avait été tout d’abord découverte par Gematsu avant d’être confirmée par le medium Gamebiz.jp. Selon Square Enix, qui développait le jeu en collaboration avec Nexon, il semblerait que le résultat jusqu’à présent n’était pas à la hauteur des standards de qualité et de ce que pouvaient attendre les fans, ce qui a poussé le studio à prendre la décision de tout annuler.

Ce qui est intéressant, c’est que des rumeurs concernant l’annulation de ce jeu circulent depuis un moment, certaines remontant à la mi-2021. Ce projet de reboot avait été annoncé en 2016 et les nouvelles étaient très minces depuis lors, ce qui est finalement étrange. D’ordinaire, les développeurs fournissent des informations quant à l’avancée de leurs travaux. Le manque de mises à jour avait de quoi inquiéter.

Désormais, nous savons pourquoi les développeurs sont restés muets, ou presque, sur le sujet. C’est en tous les cas très dommage pour les fans qui ne pourront pas jouer à ce jeu sur leur smartphone ou tablette. On se consolera avec les nombreux autres opus Final Fantasy disponibles actuellement.