Le reboot de Alone in the Dark confirmé sur PS5, Xbox Series X|S et PC

THQ Nordic confirme le remake de Alone in the Dark, une version largement remaniée qui n'a pas encore de date de sortie. De nombreux autres jeux ont été dévoilés.

Il y avait des rumeurs en circulation depuis quelque temps affirmant qu’un remake de Alone in the Dark était en préparation. Aujourd’hui, THQ Nordic a confirmé la chose durant son showcase estival. Les rumeurs sont (en quelque sorte) avérées. Une version “réimaginée” du jeu culte de 1992 arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, mais aucune date précise de lancement n’a été dévoilée.

THQ Nordic confirme le remake de Alone in the Dark

Le titre original pour le moins lovecraftien est très largement considéré comme le tout premier jeu 3D de survival horror (il a d’ailleurs son entrée dans le Guinness World Record pour cela), mais les fans n’ont pas eu d’opus Alone in the Dark à se mettre sous la dent depuis 2015. Ce nouveau jeu marquera en tous les cas la première entrée dans la licence pour THQ Nordic depuis son rachat à Atari en 2018.

Ce jeu solo réimaginé par le développeur Pieces Interactive proposera une histoire originale, pensée par Mikael Hadberg, qui a déjà écrit Soma et Amnesia : The Dark Descent, avec des créatures dessinées par le collaborateur de longue date de Guillermo del Toro, Guy Davis. Le jeu inclura aussi, évidemment, des personnages, des lieux et des thèmes emblématiques de la trilogie des années 1990. Les joueurs plongeront dans l’Amérique du Sud des années 1920 et pourront retrouver les protagonistes du premier jeu, Emily Hartwood et Edward Carnby, tous deux jouables. Ceci étant dit, THQ Nordic explique que tous les ennemis seront totalement nouveaux.

De nombreux autres jeux ont été dévoilés

Avant Alone in the Dark, l’éditeur a présenté un grand nombre de jeux à venir pendant son show, donnant de nouveaux aperçus de SpongeBob SquarePants : The Cosmic Shake, Destroy All Humans! 2 – Reprobed et AEW Fight Forever. Parmi les réelles nouvelles nouveautés, on citera le jeu de stratégie en temps réel Tempest Rising, un jeu de course en monde ouvert baptisé Wreckreation et Space for Sale, dans lequel vous construisez des maisons sur différentes planètes pour les vendre à des clients extraterrestres.