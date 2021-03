Le rachat de ZeniMax Media (Bethesda) par Microsoft est officiel

L'éditeur américain Microsoft confirme que l'acquisition de ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars a été validée par les grandes instances.

Suite à l’approbation des organismes européens et américains, Phil Spencer, le patron du jeu vidéo chez Microsoft, peut enfin dévoiler la bonne nouvelle : “C’est un grand jour pour Xbox. L’acquisition de ZeniMax Media est officiellement actée. C’est un honneur d’accueillir les huit studios talentueux que sont Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studios, ainsi que leurs communautés passionnées, dans la famille Xbox. Maintenant que l’acquisition est officielle, nous allons pouvoir commencer à travailler ensemble pour vous proposer toujours plus de jeux extraordinaires. À chaque étape qui a précédé ce moment, j’ai été inspiré et motivé par la créativité, la perspicacité et la manière qu’a Bethesda de donner la priorité à leurs communautés. Notre but est d’offrir à ces équipes les meilleures bases pour qu’elles puissent poursuivre leur formidable travail, mais aussi d’apprendre avec elles pour que Xbox continue d’être une plateforme inclusive pour toutes et pour tous.”

Ce dernier assure par ailleurs que les jeux Bethesda vont bien alimenter le Xbox Game Pass de manière progressive et surtout que les exclusivités seront jugées au cas par cas : “Il s’agit là de la prochaine étape dans la construction d’un ensemble de studios à la pointe de l’industrie, un engagement que nous avons pris envers notre communauté. Avec l’arrivée des équipes créatives de Bethesda, les joueuses et les joueurs doivent savoir que les consoles Xbox, le PC et le Game Pass seront les meilleures plateformes pour profiter des nouveaux jeux Bethesda et que certains d’entre eux, à l’avenir, seront des exclusivités Xbox et PC. Il est vital que les équipes de Bethesda puissent continuer à développer des jeux comme elles l’ont toujours fait. Nous sommes impatients de les aider à atteindre toujours plus de joueuses et de joueurs autour du monde, à faire de leurs nouveaux titres les plus grands jeux de leur histoire. Xbox et Bethesda partagent depuis longtemps une même vision quant à l’avenir du jeu vidéo. En tant que fans comme en tant que créateurs, Bethesda comprend le potentiel du Xbox Game Pass.”

Un point sur les nouveautés du Xbox Game Pass dans la semaine

Des annonces concernant le Xbox Game Pass seront faites d’ici les prochains jours : “Maintenant que nous ne formons qu’une seule et même équipe, nous pouvons commencer à travailler ensemble sur ce qui nous attend. Nous vous en dirons plus dans le courant de l’année. En attendant, pour fêter ce moment spécial comme il se doit, nous ajouterons plus de jeux Bethesda au catalogue du Xbox Game Pass dès cette semaine. Restez connectés, nous vous partagerons de nouveaux détails très prochainement !”

A en croire Jeff Grubb de VentureBeat, Microsoft diffuserait une vidéo ce jeudi afin de présenter l’avenir de Bethesda avec un point sur The Vault, la division qui regroupe Bethesda et les autres studios de ZeniMax Media, tout en étant séparée des Xbox Game Studios.