Le propre chargeur Apple 29 W ne fonctionnera pas avec le MagSafe Duo

Apple a bien compris que le marché des accessoires représentait une jolie source de revenus. Notamment en ce qui concerne la recharge de ses appareils.

Il n’y a pas si longtemps que cela, Apple annonçait que son chargeur MagSafe Duo serait disponible à la vente. De quoi réjouir nombre de fans de la marque. Le chargeur en lui-même est proposé à 149 €, un tarif plutôt élevé quand on considère ce que cela représente. Mais les clients devraient être au rendez-vous. Et il semblerait même que ceux-ci doivent dépenser plus encore pour disposer d’un chargeur compatible à utiliser avec.

Le chargeur 29 W incompatible avec le MagSafe Duo

En effet, la firme de Cupertino a récemment confirmé que son propre chargeur 29 W ne fonctionnera pas avec le MagSafe Duo. Les clients intéressés devront donc utiliser un autre chargeur comme le modèle 30 W ou le 20 W. Fort heureusement, à 25 €, c’est un achat assez peu onéreux mais pour certains cela peut effectivement sembler totalement inutile.

La faute à l’USB Power Delivery 3.0

Selon Apple, la raison derrière tout ceci est relativement simple. Les spécifications du MagSafe Duo requièrent un adaptateur compatible avec l’USB Power Delivery 3.0, chose dont ne dispose pas la modèle 29 W. Le modèle 29 W fut remplacé en 2018 par le modèle 30 W. Cela laisse donc aussi présager que des chargeurs plus anciens ne devraient pas fonctionner correctement avec le MagSafe Duo.

Cette annonce devrait très certainement faire grincer des dents. Et l’on comprend assez facilement pourquoi. En effet, pour nombre d’utilisateurs, les chargeurs ne sont pas des composants qui ont besoin d’être “mis à jour” ou remplacés comme on le ferait avec un smartphone. Difficile de savoir combien de clients utilisent aujourd’hui le modèle 29 W mais c’est encore un aspect à prendre en considération si vous envisagez d’investir dans un chargeur MagSafe Duo.

Pour Apple, en tous les cas, c’est une fois encore du pain béni. La marque à la pomme “oblige” ainsi les clients à repasser à la caisse pour un simple accessoire, accessoire sur lequel elle réalise une marge plus que conséquente.