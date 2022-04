Le projet Super Game de Sega est en fait composé de plusieurs jeux AAA… et de NFT

Sega dévoile davantage de détails concernant son projet Super Game. Plusieurs jeux AAA devraient voir le jour... ainsi que des NFT ?

Sega a révélé quelques nouvelles informations concernant son mystérieux projet Super Game et ce dernier s’avère être plus complexe que ce à quoi vous auriez pu vous attendre. Comme VGC et Kotaku le rapportent, le vice-président de Sega, Shuji Utsumi, a profité d’une offre d’emploi sur le site japonais de l’entreprise pour expliquer que son projet Super Game comprenait en vérité “plusieurs titres” en cours de développement au sein du même framework. Shuji Utsumi, tout comme d’autres cadres, sont restés plutôt avares en détails, mais assuraient tout de même qu’il s’agirait de blockbusters qui allaient “au-delà” de l’expérience de jeu conventionnelle.

Sega dévoile davantage de détails concernant son projet Super Game

Cela pourrait passer par l’utilisation de technologies à la mode. Le producteur Masayoshi Kikuchi déclarait qu’il était tout à fait “naturel” de s’étendre dans des domaines comme le “cloud gaming et les NFT”. Cela n’avait rien d’un engagement ferme et définitif, bien sûr, envers l’utilisation de l’une ou l’autre de ces technologies, d’autant que Sega a connu il y a peu une vive controverse concernant les NFT. Cela étant dit, Sega a récemment déposé la marque “Sega NFT” au Japon, signe que l’entreprise reste ouverte à l’idée d’offrir, un jour, des objets numériques à collectionner.

Plusieurs jeux AAA devraient voir le jour… ainsi que des NFT ?

Sega dévoilait aussi l’année dernière un partenariat avec Microsoft visant à utiliser la plate-forme cloud Azure pour le développement du projet Super Game. Cependant, ceci ne signifie pas nécessairement une quelconque envie de streaming de jeux vidéo. Sony, par exemple, a utilisé Azure pour concevoir son infrastructure en ligne.

Toujours est-il que le projet Super Game pourrait ne pas voir le jour avant longtemps. Sega Sammy, la maison-mère du studio, déclarait en novembre 2021 prévoir d’investir l’équivalent de 882 millions de dollars dans ce projet durant les cinq années à venir. Il n’y aura pas nécessairement à attendre aussi longtemps pour voir arriver les premiers résultats, mais il est clair que Sega mise beaucoup sur Super Game, notamment sur le long terme.