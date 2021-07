Le projet pilote Twitter Shopping voit le jour aux États-Unis

Twitter lance un projet pilote Twitter Shopping aux États-Unis, pour acheter des produits directement dans Twitter.

Twitter, comme la plupart des plates-formes de media sociaux, est libre d’utiliser et de générer de l’argent via les publicités. Cependant, ce n’est probablement pas la meilleure des idées de mettre tous ses oeufs dans le même panier. C’est pour cette raison que ce n’est pas surprenant d’apprendre que Twitter cherche d’autres méthodes pour monétiser sa plate-forme et cela passe aujourd’hui par un nouveau projet pilote aux États-Unis baptisé Twitter Shopping.

Si vous suivez l’actualité de Twitter depuis quelque temps, vous vous rappelez peut-être que l’entreprise avait déjà prévu de se lancer sur le marché du shopping en 2015, mais comme l’entreprise l’explique, elle avait à cette époque abandonné l’idée pour se concentrer sur d’autres aspects. Cela étant dit, les ambitions shopping semblent aujourd’hui revenues au centre de l’attention.

Selon le communiqué de Twitter, “le Module Shopping est un espace dédié en haut du profil de l’utilisateur où les entreprises peuvent promouvoir leurs produits. Lorsque les gens visitent un profil avec le Module Shopping activé, ils peuvent scroller à travers un carrousel de produits et tapoter sur un produit pour en apprendre davantage et l’acheter – le tout de manière très fluide, dans un navigateur intégré, sans avoir à quitter Twitter.”

L’idée de pouvoir acheter des produits directement dans une application n’a rien de nouveau. Nous avons déjà vu des entreprises comme Instagram implémenter quelque chose de similaire par le passé. Autrement dit, cette fonctionnalité n’est pas une surprise. À l’heure actuelle, il ne s’agit que d’un projet pilote disponible uniquement aux États-Unis aux utilisateurs utilisant la plate-forme en anglais et sur un appareil iOS, mais il faut s’attendre à ce que le projet s’ouvre à davantage d’utilisateurs dans un futur proche. À suivre !