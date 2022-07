Le projet Microsoft AirSim vise à aider l’apprentissage des IA pour les drones et taxis volants autonomes

Avec son Projet AirSim, Microsoft veut aider les fabricants d'appareils volants autonomes. Les drones et autres taxis volants pourraient en profiter grandement.

Si les drones et autres taxis volants autonomes doivent devenir une norme, il faudra une intelligence artificielle (IA) capable de gérer des conditions extrêmement variées, et Microsoft pense pouvoir aider à entraîner ces IA. La firme de Redmond a dévoilé son Projet AirSim, pour aider les fabricants à créer, entraîner et tester leurs algorithmes de guidage des véhicules autonomes.

Cette technologie basée sur Azure fait voler des véhicules virtuels sur des millions de vols via des simulations très détaillées en seulement quelques secondes, ce qui permet de jauger leur capacité à gérer différents obstacles et conditions météorologiques. Un fabricant de drones peut ainsi savoir facilement si son appareil peut éviter les oiseaux ou s’il utilise trop de batterie pour lutter contre des vents puissants.

Les développeurs peuvent utiliser des “blocs de construction” d’IA entraînée pour démarrer, ils n’ont pas besoin de grandes conséquences techniques. Les utilisateurs peuvent créer des environnements 3D via Bing Maps, mais auront aussi accès à une bibliothèque de villes déjà modélisées (comme New York City et Londres) ainsi que de lieux plus génériques.

Le Projet AirSim est actuellement disponible en accès “limité”, il est utilisé chez Airtonomy et Bell, notamment. Microsoft a l’intention de faire progresser sa simulation en lui ajoutant notamment davantage de lois de la physique, de la météorologie et des répliques de capteurs numériques, y compris la possibilité d’intégrer ses propres modèles physiques via un partenariat avec MathWorks. L’équipe est aussi “activement engagée” auprès de gouvernements et autres groupes de standard, elle image un jour où AirSim pourrait permettre de certifier des vaisseaux autonomes en leur faisant passer des tests numériques rigoureux.

Cette initiative ne permettra cependant pas de gérer certains des plus gros défis de l’aviation autonome, y compris le design des véhicules à proprement parler et les tests en conditions réelles, mais Microsoft est bien conscient que cette technologie est flexible. Elle peut aider à façonner presque tous les éléments nécessaires aux drones de livraison, en passant par les taxis électriques à atterrissage et décollage verticaux qui naviguent dans des villes denses. Si tout se passe bien, les fabricants passeront davantage de temps et d’argent à déployer leurs appareils et moins de temps à mettre au point les fonctionnalités basiques.