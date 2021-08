Le projet de Google Pixel avec écran pliable aurait été reporté

Google aurait décidé de reporter son Pixel avec écran pliable mais un aperçu pourrait être dévoilé en même temps que le Pixel 6.

Les smartphones dotés d’un écran pliable sont de plus en plus nombreux. S’ils ne sont pas encore très populaires – la faute à un tarif assez élevé et à des cas d’utilisation qui se cherchent encore -, ils se multiplient très vite. Les fabricants sont de plus en plus nombreux. Comme d’autres, Google travaille sur un smartphone Pixel avec écran pliable, mais le projet aurait été reporté.

Des rumeurs circulent depuis quelque temps quant au développement d’un projet de smartphone avec écran pliable chez Google. La presse spécialisée semblait même croire que l’appareil pourrait être lancé officiellement cette année mais il semblerait que ce ne sera finalement pas le cas.

Selon un article de 91mobiles, une source aurait indiqué que Google aurait reporté son projet de smartphone avec écran pliable. Cela suggèrerait donc que le téléphone ne serait pas lancé cette année. Cela étant dit, le rapport indique par ailleurs que Google pourrait donner un petit aperçu de cet appareil durant l’événement dédié au Pixel 6 prévu dans quelques mois.

Nul ne sait vraiment pourquoi ce report a été décidé, le probable étant tout simplement que le résultat actuel ne satisfait pas les exigences de Google ou qu’il reste encore un certain nombre de difficultés techniques à résoudre. Ceci étant dit, il est plus que temps que d’autres fabricants se lancent sur le marché des smartphones avec écran pliable, un marché actuellement largement dominé par Samsung.

Bien que nous ayons déjà vu de tels appareils de la part d’autres marques, Samsung reste le grand leader, avec déjà pas moins de trois générations de sa gamme Galaxy Z Fold. Un smartphone Pixel avec écran pliable pourrait être très intéressant, d’autant qu’Apple semble aussi très intéressé par ce genre d’appareil.