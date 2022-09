Le programme de fidélité Sony PlayStation démarre en Europe le 13 octobre

Le programme de fidélité PlayStation Stars arrive le 13 octobre. Réalisez des tâches diverses régulièrement pour gagner des récompenses.

Vous n’avez plus long à attendre avant de pouvoir gagner des bonus en jouant et en achetant des jeux PlayStation. Sony expliquait en effet tout récemment que son programme de fidélité PlayStation Stars démarrera le 5 octobre prochain aux États-Unis. Les Australiens et les joueurs européens, y compris en France, y auront accès à partir du 13 octobre. Stars est déjà actif en Asie, notamment au Japon. Le programme est gratuit, mais vous recevrez certains avantages supplémentaires si vous êtes abonné(e) PlayStation Plus.

Le programme de fidélité PlayStation Stars arrive le 13 octobre

Vous avez déjà accès à Stars via l’app PlayStation sur les appareils mobiles si vous voulez l’expérience “complète”. Vous pouvez cependant vous enregistrer via le web, et Sony a bien l’intention de proposer son programme sur les consoles PlayStation dans un futur proche.

Comme déjà expliqué, vous gagnez des récompenses dans PlayStation Stars en complétant des activités et autres tâches très diverses : certaines très basiques (comme jouer à n’importe quel jeu une fois dans le mois), d’autres franchement difficiles (comme être l’un des premiers à obtenir un trophée platine dans votre pays). Vous gagnerez des points de fidélité que vous pouvez utiliser dans votre porte-monnaie PlayStation Network, des items numériques à collectionner (pas des NFT !) et certains produits. Vous pouvez même aussi recevoir certains produits directement.

Réalisez des tâches diverses régulièrement pour gagner des récompenses

Il est possible d’améliorer le nombre de récompenses en progressant dans les différents niveaux, via les trophées et les achats. Cependant, vous aurez 13 mois calendaires pour progresser. Par exemple, si vous atteignez le niveau 2 en octobre 2022, vous aurez jusqu’au 31 janvier 2024 pour étendre ce statut.

Cette stratégie et ce genre de motivation ne sont pas nouveaux. Comme pour les Microsoft Points et les Nintendo Gold Points, le programme vous donne des récompenses pour vous faire revenir sur votre console, et dépenser de l’argent. Ceci étant dit, dans la mesure où PlayStation Stars est gratuit, cela pourrait valoir le coup d’essayer, même si vous ne jouez qu’occasionnellement.