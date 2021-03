Le prochain smartphone Google Pixel pourrait être annoncé en juin

Comme la plupart des fabricants de smartphones aujourd'hui, Google a pris l'habitude de s'en tenir à un certain planning. On attend aujourd'hui la prochaine génération de Pixel. Et celle-ci pourrait arriver dans quelques mois.

Google travaille sur une nouvelle génération de smartphones Pixel, cela ne fait désormais plus aucun doute, ou presque. On se demande donc aujourd’hui très logiquement quand la firme de Mountain View décidera d’officialiser ses nouveaux appareils. Voici une nouvelle rumeur, d’un leakster bien connu de l’industrie mobile…

Le nouveau Google Pixel annoncé en juin prochain ?

Il ne fait en effet plus aucun doute que Google travaille sur un nouveau smartphone Pixel, ou plusieurs, qui sait. Une nouvelle génération que le géant américain a bien l’intention de lancer cette année. Mais quand, précisément ? Si l’on en croit une information du leakster Jon Prosser, l’annonce de ce nouveau Pixel serait actuellement planifiée pour le 11 juin 2021, ce qui est, il faut bien le reconnaître, une date plutôt étrange.

En effet, par le passé, Google organisait les annonces de ses smartphones Pixel dans la seconde moitié de l’année, et non pas juste avant l’été. Autrement dit, au 11 juin, cela ferait un peu tôt. Reste que le Pixel 3a avait été annoncé en mai 2019, et le Pixel 4a avait lui aussi fait ses débuts légèrement plus tôt par rapport au Pixel 5 en août.

Mais de quel appareil, ou de quels appareils sera-t-il question ?

Ceci étant dit, juin coïncide peu ou prou à la période à laquelle Google organise son événement I/O. Il ne serait donc pas surprenant que la firme de Mountain View décide même d’annoncer de nouveau Pixel durant sa conférence dédiée aux développeurs. Mais cela nous amène à une autre question : quel Pixel Google pourra-t-il bien lancer ? Il y a déjà eu plusieurs rumeurs évoquant un Pixel 5a, un appareil dont les caractéristiques ne seraient pas franchement folichonnes.

Il y a aussi eu des rumeurs concernant un Pixel 6, plus haut de gamme. Et il ne faut pas non plus oublier les rumeurs d’un Pixel avec écran pliable. Nul ne sati quel appareil, ou quels appareils, pourraient être officialisés le 11 juin prochain. L’avenir nous le dira. D’ici là, on se contentera de patienter, et de suivre les prochaines rumeurs.