Le prochain smartphone flagship de LG sera baptisé Velvet

LG dévoilait il y a quelques jours des dessins dévoilant le design extérieur de sa prochaine génération de smartphones haut de gamme. Le résultat est très intéressant, très réussi. Aujourd'hui, le constructeur a décidé de dévoiler le nom de cet appareil.

LG n’a pas l’intention de se contenter d’un nouveau design pour sa prochaine génération de smartphone haut de gamme. Aussi réussi soit-il. Le fabricant sud-coréen révèle aujourd’hui que ce smartphone au design premium très abouti sera baptisé Velvet, un nom censé, selon la marque, représenter “douceur et premium”. De quoi donner encore davantage l’eau à la bouche aux clients de la marque mais aussi, et surtout, à celles et ceux qui attendent année après année de vrais nouveautés sur le marché du mobile.

LG dévoile le nom de son prochain smartphone premium

Il faudra bien évidemment attendre d’en savoir davantage et de pouvoir tester ce smartphone comme il se doit pour savoir si ce nom fait honneur aux valeurs qu’il est censé transmettre mais une chose est sûre, c’est un véritable changement dans la nomenclature. Après plusieurs années à utiliser des noms à base de chiffres, voilà qui annonce une vraie rupture. Cette génération sera-t-elle du renouveau pour LG ? Et d’un vrai gros succès pour se relancer sur le marché ? L’avenir nous le dira.

L’appareil sera baptisé Velvet, un nom annonciateur d’un changement de stratégie

Toujours est-il que ce changement dans la stratégie de nommage reflète les ambitions de LG pour le marché du téléphone et pour l’entreprise dans son ensemble. La division mobile est à la peine depuis un certain temps, en partie à cause du fait que ses smartphones se reposent sur des fonctionnalités très (trop ?) novatrices pour sortir du lot, comme le contrôle sans les mains ou les modules complémentaires. Avec Velvet, l’entreprise mise sur le design et un vrai sentiment de premium pour changer les choses. Difficile de savoir si cette stratégie fonctionnera. Pour l’heure, LG a uniquement abordé le design de Velvet, avec ses bords arrondis et son module caméra façon “goutte d’eau”. Des rumeurs évoquent aussi des composants milieu-haut de gamme avec une puce Snapdragon 765 et la 5G. Pas suffisant pour venir concurrencer les Galaxy S20 ou iPhone 11 Pro si ces informations sont avérées mais jouer la carte du design avec un tarif plus abordable pourrait permettre à LG de gagner des points. À suivre !