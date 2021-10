Le prochain Samsung Galaxy Unpacked ne devrait pas être folichon

Le prochain Samsung Galaxy Unpacked risque d'être assez décevant. Il ne serait question que de nouveaux coloris pour les smartphones avec écran pliable.

Les événements des géants de la tech permettent d’ordinaire d’annoncer de nouveaux produits ou services. D’où l’intérêt pour le grand public. Certains de ces événements, par contre, sont légèrement en retrait, parce qu’ils ne font pas l’objet d’annonces de produits, justement, ou parce qu’ils concernent des sujets assez éloignés des préoccupations du grand public. Le prochain événement Samsung Galaxy Unpacked ne devrait pas avoir grand-chose d’exceptionnel à dévoiler.

Il y a quelques jours, le géant sud-coréen annonçait qu’il tiendrait un événement le 20 octobre prochain. Étant donné qu’Apple organise un événement le 18, Google le 19, Samsung espère lui aussi attirer les projecteurs, mais il semblerait que l’événement de la marque puisse être assez décevant.

Si l’on en croit la vidéo teaser publiée par l’entreprise, il se pourrait que l’événement en question permette simplement au géant sud-coréen de révéler de nouveaux coloris pour ses smartphones avec écran pliable. La vidéo en elle-même est intitulée “Get ready to unfold something unmistakably you” (“Préparez-vous à ouvrir quelque chose d’indéniablement vous”). Ce qui laisse entendre quelque chose autour des appareils avec écran pliable et de la personnalisation.

La vidéo montre par ailleurs un certain nombre de mignons petits extraterrestres travaillant sur un écran d’ordinateur qui affiche des palettes de couleurs différentes, ce qui, là encore, semble indiquer que l’événement concernera de nouveaux coloris pour les smartphones. Difficile de savoir si ces nouvelles options nécessitaient vraiment un événement dédié mais Samsung juge apparemment la chose nécessaire.

Quoi qu’il en soit, nous devrions avoir davantage de détails la semaine prochaine. Revenez donc le 20 octobre pour tout savoir de cet événement Samsung Galaxy Unpacked, mais ne vous attendez pas à quelque chose d’impressionnant.