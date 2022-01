Le prochain moniteur Apple pourrait être bien moins onéreux que le Pro Display XDR

Apple pourrait lancer un nouveau moniteur, un modèle bien plus abordable que son Pro Display XDR.

Apple propose bon nombre d’appareils et accessoires. À des tarifs très variés, pour des besoins très différents. Celles et ceux qui doivent travailler sur plusieurs écrans peuvent être intéressés par l’investissement dans un écran secondaire, un Pro Display XDR. Une bête, au sens littéral comme au figuré, qui coûte très cher. La firme de Cupertino pourrait lancer un moniteur bien moins onéreux.

Apple pourrait lancer un nouveau moniteur

Lorsque Apple avait annoncé pour la toute première fois son moniteur Pro Display XDR, si vous avez fait une mini crise cardiaque après avoir vu le tarif – et l’on ne parle même pas du prix du pied en lui-même -, nous ne pourrions pas vous en blâmer. Cela étant dit, celles et ceux qui seraient à la recherche d’un moniteur pour compléter leur configuration Mac, mais qui n’ont pas envie de vendre un rein pour ce faire, sachez qu’il pourrait y avoir une bonne nouvelle.

Un modèle bien plus abordable que son Pro Display XDR

Si l’on en croit le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, et plus précisément le dernier numéro en date de sa newsletter Power On, le prochain moniteur Apple pourrait être très intéressant. Selon notre homme, la firme de Cupertino travaillerait sur un nouveau moniteur qui pourrait être commercialisé moitié moins cher que le Pro Display XDR. Le tarif actuel du Pro Display XDR est de 5 499 € pour le modèle en verre standard et 6 499 € pour le modèle en verre nano-texturé.

Si cette annonce de la moitié du prix est avérée, nous pourrions donc voir arriver ce nouveau moniteur à un tarif compris entre 2 750 et 3 250 €. Une telle option resterait cependant bien au-dessus de nombreux autres moniteurs du marché, même de certains proposant la 4K. Cela représente tout de même une somme plus que conséquente, bien sûr, mais la facture serait considérablement moins salée que celle d’un Pro Display XDR.

Difficile de savoir à quoi s’attendre en termes de fonctionnalités qui pourrait justifier un tel positionnement tarifaire. Pour en savoir davantage, il faudra patienter, encore et toujours.