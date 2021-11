Le prochain Mac Pro serait équipé d’une variante de la puce Apple M1 Max

Le prochain Mac Pro disposerait d'une variante de la puce M1 Max avec deux matrices au lieu d'une.

Lorsque le monde entier a appris le grand projet des puces Apple Silicon, la presse spécialisée comme le grand public étaient alors curieux de savoir comment la firme de Cupertino gèrerait la question de ses machines les plus haut de gamme. Par le passé, les différents benchmarks des puces Apple Series A ont montré que ces dernières étaient comparables aux puces milieu de gamme Intel que l’on retrouve dans un certain nombre de PC. De fait, lorsque la puce M1 fut officialisée, la chose n’avait rien de très surprenant.

Mais pour les machines haut de gamme, la question est très différente. Et quand on pense aux machines haut de gamme Apple, on pense plus précisément au Mac Pro. Il semblerait que la marque à la pomme travaille actuellement à la conception d’un Mac Pro doté d’une variante de la puce M1 Max. C’est tout du moins ce qu’annonce un rapport de The Information. La firme de Cupertino travaillerait bel et bien sur un processeur pour le Mac Pro répondant au nom de code “Jade” et celui-ci serait basé sur la puce M1 Max, mais embarquerait deux matrices au lieu d’une seule.

Avec deux matrices au lieu d’une

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le fait d’avoir plusieurs matrices sur une seule et même puce signifie essentiellement qu’il est possible d’utiliser davantage de cœurs. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois, des rumeurs laissaient entendre que le prochain Mac Pro pourrait justement disposer d’une puce Apple Silicon avec pas moins de 40 cœurs. Une puce Apple Silicon avec plusieurs matrices aurait alors tout son sens.

Le rapport de The Information suggère aussi que cette puce serait toujours considérée comme faisant partie de la première génération de puces pensées et conçues par Apple. Par ailleurs, la firme de Cupertino aurait déjà planifié les seconde et troisième générations.