Le prochain jeu de Naughty Dog pourrait être The Last of Us 3

The Last of Us est un jeu très apprécié très joueurs PlayStation. Le deuxième opus arrivera d'ailleurs dans les prochains jours et il se murmure déjà qu'un troisième pourrait être en préparation.

Naughty Dog lancera The Last of Us 2 la semaine prochaine. La question qui se pose désormais est la suivante : quel sera le prochain jeu du studio ? Faudra-t-il attendre très longtemps avant de pouvoir profiter du troisième opus ? Peut-être que non, c’est tout du moins ce que semble laisser sous-entendre le vice-président de l’entreprise, Neil Druckmann.

Naughty Dog pourrait démarrer le développement de The Last of Us 3

Dans une interview donnée à GQ, la question lui était posée de savoir sur quoi le studio allait travailler désormais. Neil Druckmann semblait alors hésiter pour donner sa réponse mais a finalement indiqué que le studio allait peut-être se préparer pour lancer le chantier de The Last of Us 3. Ce n’est en aucun cas une confirmation que ce sera effectivement le cas. N’allez pas vous réjouir (tout de suite) que le développement du troisième opus a déjà le feu vert. Mais c’est un premier indice qui va dans le bon sens, dira-t-on.

Sans attendre !

Selon les propres mots de Neil Druckmann : “quand vous approchez de la fin, vous avez de moins de moins de responsabilités au niveau créatif et je ne peux pas m’empêcher de penser au projet suivant. Alors oui, le prochain pourrait être la Troisième Partie mais le prochain pourrait aussi être une toute nouvelle licence.” Cela étant dit, il ne serait pas vraiment surprenant que le studio s’attèle immédiatement à une suite pour cette Deuxième Partie. Au cas où vous ne le sauriez pas, une série TV The Last of Us est en développement chez HBO. Il serait donc très logique que Naughty Dog profite de ce momentum pour tenter de convertir encore davantage de curieux, qu’ils soient déjà joueurs ou non.