Le prochain jeu de la saga Outlast se dévoile

Outlast est une série de jeux vidéo d'horreur développée et éditée par Red Barrels. Depuis 2013, ses trois opus plongent les joueurs dans des univers sombres et oppressants, sans pouvoir se battre. Un nouvel opus est aujourd'hui annoncé, très différent.

Le studio Red Barrels a décidé de partir dans une direction très différente pour son prochain jeu Outlast. Les trois premiers opus étaient des jeux solo dans lesquels le joueur n’avait d’autre choix que de se cacher et d’avancer dans l’ombre pour échapper aux antagonistes. Une mécanique très appréciée des fans. The Outlast Trials, c’est le nom de ce quatrième opus, est un jeu multijoueur en coopération.

The Outlast Trials officiellement annoncé

The Outlast Trials proposera une expérience assez similaire à ce que peuvent proposer des jeux comme Dead by Daylight ou Friday the 13th. Red Barrels a profité du PC Gaming Show pour dévoiler officiellement ce jeu. L’histoire se déroulera dans un centre de recherche sur le contrôle de l’esprit en pleine Guerre Froide. Pour l’heure, le gameplay reste encore un mystère mais il faudra une fois encore arpenter des couleurs et autres pièces toujours plus angoissantes et éviter autant que possible les horreurs qui vous poursuivent sans relâche.

Une mécanique de jeu similaire aux opus précédents mais cette fois en coopération

Le titre est actuellement prévu pour 2021. The Outlast Trials pourrait ne pas convenir à celles et ceux qui préfère faire ce genre d’aventures effrayantes en solo comme sur les trois premiers titres – Outlast, Outlast : The Whistleblower et Outlast 2 – mais il devrait être absolument parfait pour les joueurs et joueuse qui aiment partager leurs frayeurs avec les autres. Voici en tous les cas un exemple supplémentaire que la dimension multijoueur est aujourd’hui plus populaire que jamais, y compris sur des genres qui sont plus traditionnellement réservés au jeu en solo.