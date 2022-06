Le prochain jeu de FromSoftware est dans les dernières étapes de son développement. C'est Hidetaka Miyazaki en personne qui l'a annoncé.

Le studio FromSoftware est attendu au tournant à chacun de ses nouveaux projets. Ce qui est tout à fait logique quand on lui doit des licences comme Armored Core, King’s Field, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro ou plus récemment, le très réussi Elden Ring. Les fans pourraient “bientôt” découvrir la nouvelle création du studio. Explication.

Il faudra peut-être ne pas attendre plusieurs années avant de découvrir le prochain jeu du studio. Dans une récente interview en japonais traduite par Gematsu, le réalisateur de Elden Ring et président de From, Hidetaka Miyazaki, déclarait que le prochain jeu était dans “les dernières étapes” de son développement. Hidetaka Miyazaki a partagé cette information en réponse à une question d’une interview qu’il avait donnée en 2018.

À ce moment-là, il déclarait à 4Gamer.net que FromSoftware travaillait sur “trois jeux et demi”. Depuis lors, le studio n’a lancé qu’un seul de ces projets. En 2018, nous avons eu droit à Sekiro : Shadows Die Twice et le jeu exclusif au PSVR Déraciné. Cette année, From a lancé Elden Ring, ne laissant donc plus qu’un projet parmi ceux mentionnés par Hidetaka Miyazaki en 2018. “Le développement est actuellement dans ses dernières étapes”, déclarait-il à 4Gamer.net cette semaine.

Hidetaka Miyazaki n’a dévoilé aucun détail supplémentaire concernant le projet en question. Ceci étant dit, certains fans, citant un leak de Resetera remontant à janvier, ont avancé l’hypothèse que ce jeu non annoncé pourrait être un nouvel opus de la franchise la plus ancienne et la plus représentée du studio, Armored Core. Le dernier titre de cette licence remonte à 2012. Dans la même interview, Hidetaka Miyazaki expliquait qu’il travaillait déjà sur son prochain jeu en tant que réalisateur et qu’il adorerait créer un titre “de fantasy plus abstrait” dans le futur.