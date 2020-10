Le prochain iPhone SE pourrait n’arriver qu’en 2022

Contrairement à ses modèles haut de gamme d’iPhone, Apple ne semble pas spécialement décidée à rafraîchir sa gamme d’iPhone SE sur une base annuelle. Si l’on en croit un tweet de Ross Young de DisplaySearch et DSCC, il semblerait d’ailleurs que la prochaine version de cet iPhone SE n’arrive pas avant l’année 2022.

Et pour être honnête, cela semble être plus ou moins en accord avec la manière dont la firme de Cupertino a mis en place sa stratégie pour l’iPhone SE par le passé. La première génération d’iPhone SE avait été lancée en 2016 et il aura fallu quatre ans à Apple avant d’introduire un nouveau modèle, modèle qui est sorti il y a tout juste quelques mois. Cela pourrait donc suggérer que la marque à la pomme n’a pas l’intention de lancer un iPhone SE chaque année.

Difficile de savoir précisément pourquoi Apple ne souhaite justement pas proposer de nouveaux iPhone SE chaque année. Peut-être est-ce une question de coût ou même de disponibilité des composants. L’iPhone SE 2020 utilise la puce A13 qui fut introduite dans les iPhone de 2019. Il y a donc fort à parier que le prochain iPhone SE pourrait utiliser la “prochaine génération précédente”, à savoir la puce A14.

Cela étant dit, la puce A14 propulse non seulement les iPhone de cette année mais aussi les iPad. Et il est attendu qu’on la retrouve aussi dans les ordinateurs sous Apple Silicon. Autrement dit, peut-être n’y aurait-il pas suffisamment de puces pour tous ces produits. Il est aussi possible, plus simplement, que Apple attende la sortie de la puce A15 avant de pouvoir réutiliser la puce A14 pour l’iPhone SE.

À ce stade, il ne s’agit que de pure spéculation de notre part mais si vous attendez de pouvoir mettre la main sur un iPhone abordable, alors l’iPhone SE actuel est probablement votre seule et unique option, à moins que vous puissiez attendre jusqu’à 2022.

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0

— Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020