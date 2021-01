Le prochain iPad Mini pourrait voir la taille de son écran augmenter

Au fil des années, Apple a décliné son iPad en une multitude de modèles différents. Chacun avec leurs particularités. L'iPad mini a, comme son nom l'indique, une taille assez mini.

Au catalogue Apple, l’iPad existe aujourd’hui sous de multiples coutures. iPad Pro, iPad Air, iPad ou iPad mini, il y en a, semble-t-il, pour tous les goûts, et tous les besoins. Si l’iPad Pro est le plus grand et le plus puissant, l’iPad mini, quant à lui, est le plus compact. Sa prochaine génération pourrait cependant disposer d’un écran un peu plus grand.

Un plus grand écran dans le prochain iPad mini ?

L’iPad mini d’Apple, comme son nom l’indique, est actuellement ce qui se fait de plus petit dans la gamme iPad, avec un écran d’une diagonale de 7,9 pouces. Étant donné que la firme de Cupertino a, depuis lors, lancé des tablettes de 12,9 pouces, celle-ci semble effectivement bien petite. Mais les choses pourraient changer avec le prochain iPad mini. C’est tout du moins ce qui ressort d’un récent rapport de Macotakara.

L’écran passerait de 7,9 à 8,4 pouces

Le rapport en question affirme qu’Apple fera augmenter la taille de l’écran de cet iPad mini, passant d’une diagonale de 7,9 à 8,4 pouces. Une augmentation pas si mini que cela finalement. Ce nouvel iPad mini resterait donc le plus petit des iPad de la gamme mais il ne serait plus aussi petit qu’avant. Bonne ou mauvaise chose, cela dépendra des utilisateurs. Certains d’entre eux préfèreront certainement le format le plus petit mais dans le même, d’autres amateurs de l’iPad mini apprécieraient très probablement un écran un peu plus grand.

En ce qui concerne le design de l’appareil, il se murmure que celui-ci serait très similaire, si ce n’est identique, à celui de l’iPad Air de 3ème génération et que le capteur Touch ID et le port Lightning seraient toujours de la partie. Autrement dit, ce nouvel iPad mini ne serait pas aussi “moderne” que les iPad haut de gamme d’Apple mais ce modèle a au moins le mérite d’exister pour celles et ceux qui veulent un iPad mais qui n’ont pas nécessairement le budget pour une variante plus évoluée.