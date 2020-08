Le prochain iPad d’entrée de gamme pourrait ressembler beaucoup à l’iPad Pro

À chaque nouvelle génération de matériel Apple, se pose la question de savoir ce que ces nouveaux appareils auront à proposer, en terme de fiche technique, évidemment, mais aussi dans leur design. Concernant l'iPad, il se pourrait qu'il y ait du changement.

Plusieurs rumeurs circulent depuis quelque temps faisant état d’un futur iPad d’entrée de gamme, plus grand avec des bords plus fins. Aujourd’hui, il apparaît plus évident que jamais que cette tablette ressemblera beaucoup à un iPad Pro. Les équipes de 91mobiles ont publié un schéma de ce à quoi ressemblerait justement cet iPad plus abordable.

Le nouvel iPad d’entrée de gamme ressemblerait beaucoup à l’iPad Pro

Si cette information est avérée, la nouvelle tablette d’Apple serait donc très proche visuellement d’iPad Pro, avec des bords très minces et un cadre plus anguleux. Ce nouveau modèle utiliserait aussi Face ID en lieu et place de Touch ID et la présence d’un Smart Connector laisse à penser que la tablette pourrait prendre en charge divers accessoires, notamment un Magic Keyboard.

Comme avec les rapports précédents, ce nouvel iPad offrirait une diagonale d’écran d’environ 10,8 pouces. La firme de Cupertino parviendrait à maintenir un tarif final assez bas en intégrant un module à une seule caméra, contre deux (en plus du LiDAR) sur le Pro. L’USB-C serait aussi de la partie. Difficile de savoir si la tablette proposera par contre deux haut-parleurs. La seule présence de deux grilles sur le bas de l’appareil ne saurait être un indicateur fiable, parfois celles-ci ne sont là que pour la symétrie de l’ensemble.

Mais sa fiche technique reste encore très mystérieuse

Difficile aussi de savoir ce que ce nouvel iPad pourrait offrir en termes de performances mais il y a fort à parier qu’il sera équipé d’une puce plus récente, et donc plus performante et plus efficiente, que l’A10 que l’on trouve dans le modèle d’entrée de gamme actuel.

Quant à la question de savoir quand ce nouvel iPad pourrait arriver, on ne peut qu’espérer que son annonce officielle ait lieu en même temps que l’événement habituel d’annonce des iPhone, lequel se tient d’ordinaire à la mi-septembre. Un nouvel iPad aux côtés des iPhone 12 tant attendus, voilà qui serait très intéressant. Reste que la pandémie de Covid-19 a semé le chaos dans les plannings, rien n’est aujourd’hui garanti. Il est tout à fait possible qu’il faille attendre encore quelques mois avant de pouvoir profiter de ce nouveau modèle…