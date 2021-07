Le prochain iPad Air pourrait emprunter de l’iPad Pro

Le nouvel Apple iPad Air emprunterait à l'iPad Pro, notamment pour ses caméras. Le LiDAR sera-t-il de la partie ?

Apple met régulièrement à jour ses appareils en proposant de nouvelles versions. Bientôt, ce sera au tour de l’iPad Air. Il se murmure aujourd’hui que la prochaine génération pourrait emprunter certains éléments pour le faire ressembler quelque peu à l’iPad Pro. De quels éléments s’agit-il au juste ? Explication.

Le nouvel Apple iPad Air emprunterait à l’iPad Pro

La dernière fois que la firme de Cupertino a mis à jour son iPad Air, elle lui avait donné un aspect un peu plus proche de celui de l’iPad Pro. Aujourd’hui, il semblerait que, non seulement la tablette partagera un design externe similaire, mais il pourrait aussi recevoir certaines améliorations qui le rendrait encore un peu plus comme le Pro. C’est tout du moins ce qu’annonce un nouvel article de Macotakara.

Selon le rapport en question, le prochain iPad Air emprunterait donc certaines fonctionnalités de l’iPad Pro 11 pouces. Parmi celles-ci, il y aurait une mise à jour du système de caméras, le nouvel iPad Air embarquerait un design double capteur. Sous le capot, cette nouvelle génération pourrait par ailleurs tirer parti de la puce A15, puce qui devrait être introduite dans les iPhone de cette année.

Avec le LiDAR en prime ?

Est aussi fait mention de la 5G comme option de connectivité cellulaire. Le rapport précise aussi que le LiDAR pourrait, ou non, être présent sur cette tablette. Apple avait introduit le LiDAR dans l’iPad Pro de 2020 et les iPhone 12 mais nous ne l’avons pas encore vu dans d’autres appareils. L’iPad Air pourrait être le prochain à en profiter.

L’information est à prendre avec des pincettes, évidemment, mais la firme de Cupertino devrait introduire ses nouveaux iPad avant la fin de l’année. Certaines rumeurs annoncent un nouvel iPad mini, il est possible qu’un nouvel iPad Air fasse lui aussi son apparition. À suivre !