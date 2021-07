Le prochain écran Apple Pro Display pourrait être équipé d’une puce A13

Bientôt un Apple Pro Display avec une puce A13 ? Cela pourrait être très intéressant pour décharger les appareils branchés en ce qui concerne les calculs graphiques.

Apple propose de nombreux produits très différents à son catalogue. On trouve bien évidemment des produits complets – smartphones, tablettes, ordinateurs, montres, etc – mais aussi nombre d’accessoires. Parmi ceux-ci, des écrans, et plus précisément les dalles Pro Display. La firme de Cupertino travaillerait sur un nouveau modèle, lequel serait équipé d’une puce A13.

Bientôt un Apple Pro Display avec une puce A13 ?

En termes de fonctionnalités pures, les écrans sont assez ennuyeux, il faut bien l’admettre. Et c’est tout à fait normal dans la mesure où, la plupart du temps, ces accessoires n’ont qu’une seule mission, afficher les choses à l’écran. Nous ne les utilisons que très rarement au-delà de cela. Autrement dit, tant que ces produits reproduisent fidèlement les couleurs et les détails, il est difficile de s’en plaindre.

Une idée très intéressante sur le papier

Ceci étant dit, Apple pense pouvoir améliorer davantage les écrans. Si l’on en croit un rapport de 9to5Mac, la marque à la pomme travaillerait actuellement à la conception d’un nouvel écran Pro Display qui serait équipé d’une puce A13. Cet article est en parfaite adéquation avec une rumeur similaire datant d’il y a plusieurs années et laissant entendre qu’Apple pourrait travailler sur un écran avec un GPU intégré.

En effet, des SoC comme la puce A13 comprennent des composants variés, d’où leur nom d’ailleurs de SoC, “system-on-a-chip”. Cela inclut des composants comme le CPU et le GPU qui, sur un ordinateur, peuvent être vendus et installés séparément. Cela signifie que cet écran pourrait, en théorie, venir booster les capacités graphiques des appareils qui y seraient branchés, un peu comme un GPU externe.

Cela pourrait aussi aider à décharger la sollicitation de l’ordinateur connecté sur l’écran pour que celui-ci ne surchauffe pas. Voilà en tous les cas une idée très intéressante. Cela étant dit, quand on connait le tarif demandé pour le Pro Display XDR actuel, on imagine que la facture pour un tel modèle devrait faire peur.