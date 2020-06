Le prochain dongle Google Android TV en fuite

Le streaming est aujourd'hui très présent, y compris, évidemment dans nos foyers où nous pouvons utiliser de plus grands écrans pour en profiter. Il faut pour cela souvent un appareil compatible ou investir dans un petit accessoire tiers.

Si vous souhaitez pouvoir streamer du contenu sans fil depuis votre téléphone ou votre ordinateur sur votre TV, il y a plusieurs méthodes. L’une d’entre elles serait d’utiliser Google Chromecast, un petit dongle HDMI qui permet justement de diffuser du contenu depuis un appareil mobile ou un ordinateur directement sur un téléviseur. Mais si vous voulez pouvoir en faire davantage ?

Le dongle Google Android TV en fuite

Si vous souhaitez pouvoir faire davantage que de simplement copier l’écran de votre téléphone sur le TV, sachez que Google pourrait proposer d’ici peu une solution plus complète. Les équipes de XDA Developers ont réussi à mettre la main sur un dongle Android TV répondant au nom de code “Sabrina”. Pour l’heure, le nom grand public de cet accessoire reste encore flou mais il devrait être lancé sous la marque Google Nest. Et rejoindre ainsi une famille de produits dédiés à la domotique qui ne cesse de s’agrandir.

Nom de code Sabrina

En terme de design, ce dongle Android TV ressemble pour beaucoup au Chromecast Ultra mais avec de légers changements et des options dans les coloris. Assez logique finalement quand on sait que cet accessoire est positionné comme le successeur du Chromecast Ultra. Mais il pourra aussi être mis à jour dans la mesure où il embarque Android TV. Cela signifie que si vous avez un TV classique (non intelligent) ou un téléviseur qui ne dispose pas d’Android TV, utiliser ce dongle vous permettra de profiter pleinement et normalement d’Android TV. XDA précise aussi que ce nouveau dongle sera proposé avec sa propre télécommande. De quoi concurrencer directement l’Apple TV. Pour l’heure, aucune information concernant le tarif ou la date de disponibilité de ce petite boîtier. À suivre !