Le prochain Apple MacBook Air pourrait être encore plus fin et encore plus léger

Régulièrement, Apple rafraîchit ses gammes d'appareils. Et à chaque nouvelle génération son lot de nouveautés. Aujourd'hui, c'est le MacBook Air qui fait parler de lui.

La firme de Cupertino propose assez régulièrement de nouveaux modèles de ses différents appareils. Les ordinateurs portables ne font évidemment pas exception. Les MacBook ont des cycles de vie assez courts, finalement, et les modèles s’enchaînent. Que sait-on aujord’hui du prochain modèle de MacBook Air ? Cette rumeur est très intéressante.

Un nouveau MacBook Air en préparation

La semaine dernière, Bloomberg rapportait qu’Apple préparait un nouveau design pour son MacBook Air. Il ne s’agissait là que d’un élément parmi d’autres, à savoir le redesign de la gamme de MacBook Pro. Aujourd’hui, Mark Gurman, de Bloomberg, communique davantage de détails quant à ce rafraîchissement du MacBook Air. L’appareil serait apparemment plus fin et plus léger, disposerait d’une puce Apple Silicon M1 et embarquerait le même système de recharge MagSafe que l’on devrait retrouver dans les prochains MacBook Pro. La firme de Cupertino pourrait aussi offrir des bords bien plus minces autour de l’écran, ce qui permettrait de réduire encore les mensurations de cet appareil qui est déjà très transportable.

Avec un design encore plus fin, plus léger et plus compact ?

Le rapport ne précise pas à quel point l’ensemble serait plus petit, plus fin et plus léger. Bloomberg explique cependant que ce nouvel appareil serait positionné comme une alternative premium au MacBook Air Actuel, lequel restera comme entrée de gamme dans l’écosystème Apple. Les changements apportés au châssis aideraient aussi Apple à différencier la gamme Air de la Pro. Le plus récent MacBook Air, qui dispose de la récente puce M1, est très similaire visuellement au MacBook Pro – pour les versions sans Touch Bar tout du moins -. C’est une machine fantastique mais une machine actuellement relativement difficile à justifier face aux MacBook Pro actuels.

Toujours selon Bloomberg, ce nouveau MacBook Air pourrait apparaître plus tard dans l’année voire en 2022. Cela signifie qu’il n’arriverait qu’après les nouveaux MacBook Pro, lesquels pourraient désormais se décliner en 14 et 16 pouces. Apple préparerait aussi le lancement d’un tout nouvel iMac ainsi qu’un nouveau Mac Pro.