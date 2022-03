Le prochain Apple MacBook Air 13 pouces pourrait légèrement augmenter de taille

Le prochain MacBook Air 13 pouces pourrait offrir une dalle un peu plus grande, passant de 13,3 à 13,6 pouces.

Il y a quelques jours à peine, nous apprenions que la firme de Cupertino pourrait introduire un nouveau modèle de MacBook Air, plus grand, avec un écran de 15 pouces. Il semblerait cependant que ce ne soit pas la seule nouveauté dans ce segment du catalogue produits d’Apple. En effet, si l’on en croit le PDG de DSCC Ross Young, il semblerait que le MacBook Air 13 pouces puisse lui aussi avoir droit à un petit changement qui passerait notamment par une légère augmentation de la taille de sa dalle.

Cela étant dit, cette augmentation serait assez minime. À l’heure actuelle, le MacBook Air 13 pouces dispose d’un écran mesurant en réalité 13,3 pouces. Selon Ross Young, la prochaine génération verrait la dalle passer à 13,6 pouces, soit une augmentation réelle de 0,3 pouce (7,62 mm). Difficile de se dire que cela fera une vraie différence à l’usage au quotidien.

Quoi qu’il en soit, il faut aussi garder à l’esprit que les rumeurs entourant aujourd’hui ce rafraîchissement du MacBook Air affirment que la marque à la pomme introduirait un tout nouveau design, avec des bords plus minces encore sur les côtés. Autrement dit, la firme de Cupertino pourrait alors augmenter la taille de la dalle sans augmenter les dimensions extérieures et l’encombrement général de la machine. Il devrait ainsi être possible de ranger son MacBook Air 13 pouces dans un accessoire de protection / rangement / transport quelconque pensé et conçu pour un ordinateur portable de ce gabarit.

Cela étant dit, comme dit plus haut, 0,3 pouce reste une augmentation qui devrait passer totalement inaperçue. Ce serait cependant pour Apple l’occasion de vanter de faire toujours mieux. Nul ne sait en tous les cas quand ce nouveau MacBook Air 13 pouces pourrait être officialisé. D’ici là, patience et l’on prendra cette information comme une énième rumeur à verser au dossier.