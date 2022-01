Le prochain Apple iPad Pro pourrait être compatible MagSafe

Le prochain iPad Pro sera-t-il compatible avec la recharge sans fil MagSafe ? C'est ce qu'annonce un nouveau rapport de 9to5Mac.

À l’heure actuelle, seuls les iPhone sont compatibles avec la recharge sans fil MagSafe – à ne pas confondre avec la charge MagSafe utilisée dans les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro de la marque à la pomme -. Cela étant dit, un rapport de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, laissait entendre il y a quelque temps qu’un futur modèle d’iPad Pro pourrait être compatible avec ce système de recharge sans fil.

Aujourd’hui, un nouveau rapport vient corroborer cette information. 9to5Mac apporte de nouveaux détails concernant ce nouvel iPad Pro avec recharge sans fil. Si l’on en croit l’article en question, il se pourrait que la firme de Cupertino utilise un logo Apple en verre qui permettrait à la prochaine génération d’iPad Pro d’être compatible avec la recharge sans fil via MagSafe.

Il avait été suggéré précédemment que la marque à la pomme pourrait adopter un design en verre à l’arrière de l’appareil similaire à celui de l’iPhone pour faciliter justement la recharge sans fil, mais certains s’inquiétaient de la durabilité de la tablette avec un si grand panneau en verre à la place d’un matériau plus résistant comme c’est le cas actuellement. Aujourd’hui, selon les sources de 9to5Mac, Apple pourrait considérer l’utilisation d’un simple logo en verre, un compromis qui permettrait tout de même l’implémentation de cette technologie.

Le rapport précise aussi qu’Apple pourrait utiliser des aimants plus puissants pour éviter les accidents, et cela permettrait par ailleurs d’obtenir des vitesses de recharge plus rapide, plus rapide en tous les cas que ce qui est actuellement proposé avec le MagSafe de l’iPhone. Pour le moment, nul ne sait quand cette nouvelle génération d’iPad Pro arrivera sur le marché, mais dans la mesure où l’iPad Pro M1 avait été lancé en début d’année 2021, il se pourrait que nous n’ayons plus que quelques mois à patienter avant de pouvoir découvrir le modèle 2022.