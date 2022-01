Le prochain Apple iMac Pro pourrait disposer d’un CPU à 12 coeurs

Si les rumeurs sont avérées, Apple aurait dans ses cartons un nouvel iMac 27 pouces dont l’officialisation pourrait survenir dans les prochains mois, mais il s’agirait non pas d’un iMac simple, mais d’un iMac Pro. Aujourd’hui, si l’on en croit un tweet du leakster @Dylandkt, nous connaissons un certain nombre de détails supplémentaires concernant cette machine, et plus précisément le processeur qui sera embarqué.

Selon le tweet en question, le leakster affirme que cet ordinateur pourrait utiliser une puce qui va au-delà du M1 Max et qui pourrait disposer de pas moins de 12 cœurs. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la puce Apple Silicon M1 de base embarque 7 ou 8 cœurs tandis que la puce un peu plus haut de gamme M1 Pro en a entre 8 et 10. La puce M1 Max, quant à elle, en compte 10, mais dispose par ailleurs de davantage de mémoire et d’un GPU avec davantage de cœurs que la Pro.

Cela signifie que cet iMac Pro pourrait profiter d’une variante de la puce M1 Max avec davantage de cœurs encore, ce qui en ferait logiquement une machine encore plus puissante. Cette information est en adéquation avec un rapport que nous avions eu en novembre 2021 qui annonçait que le prochain Mac Pro pourrait lui aussi embarquer une puce basée sur la M1 Max plutôt que sur la M2 qui devrait aussi faire ses débuts cette année.

Il sera en tous les cas intéressant de voir quels gains de performances cela permet d’obtenir sur les nouveaux iMac Pro et Mac Pro, deux nouvelles générations qui, toujours selon les rumeurs, devraient faire leurs débuts à l’automne prochain. Autrement dit, si vous avez besoin de changer de Mac, vous auriez tout intérêt à attendre d’ici là, si c’est possible, bien évidemment.

I have received confirmation that there will be an additional configuration for the upcoming iMac Pro beyond M1 Max. A 12 Core CPU configuration was tied to a snippet of code referencing the iMac. The internal naming candidate is iMac Pro for a reason. It is targeted towards pros

— Dylan (@dylandkt) January 23, 2022