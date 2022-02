Le prochain album de Kanye West sera disponible en exclusivité sur le Stem Player

Kanye West proposera son prochain album en exclusivité sur le Stem Player.

Il y a encore quelques années, les musiciens qui voulaient proposer leur proposer au grand public n’avaient qu’un seul moyen de le faire, ou presque. Il fallait signer avec une maison de disques pour enregistrer, produire et distribuer leur musique. Aujourd’hui, avec les technologies à disposition, les artistes peuvent enregistrer, produire, faire la promotion et vendre leurs créations eux-mêmes. Certains ne s’en privent pas. Kanye West choisit cette option pour son prochain album.

Avec ces moyens modernes, les artistes ont davantage de contrôle sur leurs chansons. Cela leur permet notamment de faire davantage de marge puisque la majorité des revenus gagnés sur les ventes leur revient à eux et non plus aux labels. Il n’est plus surprenant aujourd’hui de voir des musiciens opter pour de nouveaux moyens de distribution de leur travail. Aujourd’hui, c’est donc Kanye West qui fait parler de lui. Le rappeur, compositeur, réalisateur artistique, réalisateur et designer américain a annoncé que son prochain album, Donda 2, sera proposé en exclusivité au Stem Player.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le Stem Player est un lecteur de musique portable. C’est même plus que cela puisque l’appareil dispose de contrôles permettant à l’utlisateur de manipuler certains éléments de la chanson pendant la lecture. Il devient ainsi possible, dans une certaine mesure, de remixer les chansons à la volée, sans équipement ni logiciel supplémentaire.

Le Stem Player dispose par ailleurs d’un port USB-C, d’une compatibilité Bluetooth et d’une prise jack. Il y aussi des haut-parleurs intégrés, pour écouter la musique directement si vous le souhaitez. C’est un appareil intéressant, certes, mais il est difficile d’imaginer que les fans de Kanye West débourseront 200 $ pour acheter le Stem Player et pouvoir écouter cet album. Si davantage d’artistes et de chansons étaient possibles, cela pourraient éventuellement se comprendre, mais en l’état, c’est une décision assez étrange. À suivre !