Le prix des pellicules photo va fortement augmenter

Fujifilm annonce une grosse augmentation des prix des pellicules photo ainsi que du papier et produits chimiques pour le développement.

Il y a encore quelques années, pour faire des photographies, il fallait un appareil photo, évidemment, et une pellicule. Aujourd’hui, plus besoin de tout cela, si l’on peut dire. Le smartphone fait office d’appareil et les clichés sont numériques. Désormais, photographier en argentique est réservée à une niche, qu’ils soient professionnels ou simples passionnés. Il faut cependant reconnaître qu’il y a quelque chose de très satisfaisant à prendre ses photos sur une pellicule. Mais malheureusement, l’opération va coûter plus cher désormais.

Fujifilm annonce une grosse augmentation des prix des pellicules photo

Si vous pratiquez encore la photographie argentique, attendez-vous une franche augmentation de votre budget. En effet, selon Fujifilm, qui fabrique aujourd’hui une grande majorité des pellicules encore utilisées par les appareils photo, il semblerait que le prix de ces dernières va augmenter de 20 à 60 %. L’entreprise explique avoir fait son maximum pour réduire les coûts en améliorant l’efficacité de la production, mais malheureusement, le tarif final augmentera tout de même assez nettement pour le client final.

ainsi que du papier et produits chimiques pour le développement

La société précise par ailleurs que d’autres produits en lien avec la photographie argentique, comme le papier et certains produits chimiques utilisés pour traiter les photographies couleurs vont, eux aussi, voir leurs tarifs augmenter, entre 10 et 20 %. Autrement dit, que vous envoyiez vos pellicules pour les faire développer ou que vous les développiez vous-même, attendez-vous à payer davantage pour cette opération aussi.

Fujifilm explique que cette révision des tarifs pour les pellicules est entrée en vigueur au 1er avril. L’augmentation des prix du papier et des produits chimiques pour le développement des photos couleurs, quant à elle, surviendra en mai. Faire de la photographie argentique coûte déjà bien plus cher aujourd’hui que sa variante numérique, mais avec cette augmentation des tarifs des supports et des produits chimiques, la fracture sera plus nette encore. Et c’est bien dommage.