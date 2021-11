Le Prince de Bel-Air : Jabari Banks remplace Will Smith dans un remake pour Peacock

Un nouveau roi à Bel-Air en la personne de Jabari Banks.

Avec pour cadre l’Amérique d’aujourd’hui, le remake Bel-Air s’appuie toujours sur le voyage compliqué de Will des rues de West Philadelphia, un quartier de la ville de Philadelphie en Pennsylvanie, au manoir de la famille Banks, mais va plonger plus profondément dans les conflits, les émotions et les préjugés inhérents qu’il était impossible d’explorer pleinement dans le format d’une sitcom de 30 minutes, tout en conservant l’audace et les clins d’œil à la série originale.

Un teaser pour Bel-Air

Bel-Air sera diffusé sur le service de streaming Peacock en 2022. Aux côtés de Jabari Banks, la série télévisée va mettre en scène Adrian Holmes dans le rôle de Phillip Banks, Cassandra Freeman dans le rôle de Vivian Banks, Olly Sholotan dans le rôle de Carlton Banks, Coco Jones dans le rôle de Hilary Banks, Akira Akbar dans le rôle de Ashley Banks, Jimmy Akingbola dans le rôle de Geoffrey, Jordan L. Jones dans le rôle de Jazz et Simone Joy Jones dans le rôle de Lisa.

T.J. Brady et Rasheed Newson, producteurs exécutifs et showrunners de Bel-Air, ont déclaré : “Nous sommes restés fidèles au principe original de la série – la vie de Will est bouleversée après qu’il ait été forcé de quitter West Philadelphia et qu’il ait atterri à Bel-Air, avec ses manoirs et sa richesse. Il a été incroyable de donner vie à ces personnages emblématiques en les intégrant au contexte culturel de notre époque. La série a constitué la base de l’éducation de tant d’entre nous, liée à des souvenirs et à la joie de nous voir représentés à la télévision, il est donc important pour nous de rendre hommage à son héritage.“