Le président de Toyota avertit Apple des défis inhérents à la création de sa propre voiture

Concevoir une voiture est déjà une tâche très complexe. La fabriquer en est autre. Et pas des moindres. Difficile pour un nouveau-venu, même lorsqu'il s'agit d'Apple, de se lancer, a fortiori seul.

On le sent depuis de nombreuses années maintenant, Apple semble très intéressé par la conception et la fabrication de sa propre voiture. Mais si l’on a pu penser par le passé que la firme de Cupertino voulait la jouer solo, il semblerait actuellement que le géant américain se cherche plutôt un partenaire tant l’aventure est périlleuse. Ce que n’a pas manqué de rappeler aujourd’hui le Président de Toyota.

Le Président de Toyota met Apple en garde

Il se murmure depuis longtemps qu’Apple lorgnerait sur le marché automobile, et plus précisément sur la fabrication de sa propre voiture. Cela étant dit, si ces rumeurs sont avérées, cela représenterait un tout nouveau marché pour la firme de Cupertino, un marché avec lequel Apple n’a aucune accointance et un marché déjà très, très concurrentiel. Une situation délicate que le Président de Toyota a tenu à rappeler expressément.

face à ce que représente son arrivée sur le marché de l’automobile

C’est un article de The Wall Street Journal qui cite les propres mots de Akio Toyoda, actuel PDG de Toyota, qui intervenait durant une conférence pour la Japan Automobile Manufacturers Association : “tout monde peut fabriquer une voiture s’il a les capacités techniques mais une fois la voiture fabriquée, j’espère qu’ils reconnaîtront qu’il faut travailler d’arrache-pied pendant quarante ans pour répondre aux clients, à leurs besoins et aux nombreux changements.”

Et Akio Toyoda de poursuivre : “l’entrée d’entreprises de la tech dans l’industrie automobile signifie que cette dernière s’offre un avenir et que le choix proposé aux clients va s’élargir nettement. Nous nous réjouissons de ce nouvel entrant mais je ne pense pas que ces nouveaux-venus peuvent simplement déclarer : ‘Nous n’avons pas besoin de nous engager corps et âmes pendant 40 ans et vous qui êtes là depuis toutes ces années, c’est ce que vous faites.'”

Comme dit, le fait qu’Apple pénètre le marché de l’automobile représenterait effectivement une toute nouvelle direction pour l’entreprise. Et cela se matérialiserait aussi par un investissement colossal, et en cas d’échec, les pertes seraient elles aussi colossales. Mais il faut laisser le temps au temps pour voir comment s’en sortira la firme de Cupertino.