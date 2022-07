Le premier trailer de la série I Am Groot est incroyablement mignon

Un premier trailer pour la série I Am Groot. Rendez-vous le 10 août prochain.

Disney a décidé de multiplier les séries et films autour de ses licences Marvel. Cela passe par des créations à très gros budgets, évidemment, mais aussi par d’autres, plus modestes, qui ne manquent pour autant pas d’intérêt. C’est le cas, assurément, de I Am Groot, une série animée autour du personnage du même nom découvert dans Les Gardiens de la Galaxie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette série s’annonce des plus mignonnes.

Un premier trailer pour la série I Am Groot

Avant le grand lancement de ladite série qui aura lieu le 10 août prochain, Marvel a partagé le tout premier trailer de sa série I Am Groot. Le géant américain a profité du San Diego Comic-Con pour dévoiler ces quelques secondes pour le moins adorables, dans lesquelles on peut découvrir un Groot dans ses frasques habituelles. L’on y voit notamment le petit arbre humanoïde danser et essayer de nouvelles tenues. Groot se retrouve même à un moment donné pris dans une bagarre contre une armée d’extraterrestres plus petits que lui. Sa solution pour désamorcer le conflit ? Un pet. Simple mais efficace.

Rendez-vous le 10 août prochain

C’est l’animatrice américaine de Adventure Time, Kirsten Lepore, qui a écrit et réalisé I Am Goot, avec nul autre que James Gunn des Gardiens de la Galaxie en tant que producteur exécutif. Et Vin Diesel reprend son poste de doubleur de Groot. Pour la petite information, sachez que la série se déroule avant les événements du tout récent Thor : Love and Thunder. Les cinq épisodes de cette série mignonne à souhait seront disponibles sur la plate-forme Disney+ le 10 août prochain. Selon ComicBook.com, I Am Groot aura droit à cinq épisodes supplémentaires ultérieurement.