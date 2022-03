Le premier smartphone de Nothing pourrait être annoncé le mois prochain

Le premier smartphone de Nothing pourrait être officialisé en avril. Un vent de fraîcheur ?

Comme vous le savez peut-être déjà, le cofondateur de OnePlus Carl Pei a quitté l’entreprise il y a quelques années maintenant pour en fonder une nouvelle baptisée Nothing. À ce jour, la société n’a commercialisé qu’une paire d’écouteurs true wireless, mais il avait été plusieurs fois suggéré qu’elle visait plsu grand. Aujourd’hui, il semblerait que la marque soit prête à lancer son propre smartphone.

Le premier smartphone de Nothing pourrait être officialisé en avril

C’est en tous les cas ce qu’annonce un nouveau rapport de TechCrunch qui aurait entendu de plusieurs sources que Nothing conçoit son propre smartphone depuis plus d’un an maintenant et que ce dernier pourrait être officialisé dans le courant du mois prochain. Carl Pei aurait même déjà dévoilé un prototype de l’appareil durant des réunions avec divers cadres de l’industrie au MWC 2022 qui se tient en ce moment. TechCrunch aurait même pu voir une photo de Carl Pei avec le PDG de Qualcomm Cristiano Amon.

Un vent de fraîcheur ?

L’idée que Nothing puisse développer son propre smartphone n’est vraiment pas insensée. Après tout, Carl Pei et OnePlus ont su se faire un nom au fil des années, il est donc assez logique de tenter la même opération avec une vision différente et des produits nouveaux. Carl Pei déclarait par ailleurs à TechCrunch l’année dernière que Nothing avait de nombreux produits en préparation, un smartphone pourrait tout à fait entrer dans cette liste.

Pour l’heure, on ne sait pratiquement rien de cet appareil, mais si l’officialisation doit bien avoir lieu en avril, alors nous n’avons plus beaucoup à attendre avant de découvrir ce que l’entreprise a dans sa manche. Nous pourrons alors commencer à évaluer ses chances sur ce si difficile marché qu’est celui du mobile aujourd’hui.