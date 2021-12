Le premier smartphone avec écran pliable de Honor sera le Magic V

Honor officialisera bientôt son premier smartphone avec écran pliable, un appareil baptisé Honor Magic V encore très mystérieux.

Honor vient de laisser entrevoir le lancement de son premier smartphone avec écran pliable, le Magic V, sur Twitter et Weibo. L’entreprise qui fut à l’origine une filiale de Huawei le décrit comme le “premier flagship pliable de Honor” et précise qu’il sera “bientôt” commercialisé, sans pour autant fournir de date précise.

Des rumeurs circulent depuis quelque temps concernant un potentiel smartphone pliable en préparation chez Honor, notamment après que l’entreprise a déposé les termes “Magic Fold” et “Magic Wing” auprès de l’autorité des marques déposées de Chine. Le PDG de l’entreprise, George Zhao, déclarait à CNET en 2019 être très intéressé par la conception d’un smartphone avec écran pliable. Son ancienne société-mère, Huawei, a, quant à elle, commercialisé il y a peu sa troisième génération de smartphone pliable, le Mate X2.

Un appareil baptisé Honor Magic V encore très mystérieux

Il n’y a cependant pas d’autres détails. Une rumeur de The Elec affirmait que le futur smartphone avec écran pliable de Honor utiliserait un verre ultra-fin avec un écran de 8,03 pouces déplié et un écran extérieur de 6,45 pouces. Si cette information est avérée, cela signifie que cet appareil serait assez similaire, en taille, au Samsung Galaxy Fold 3 et non au Galaxy Flip 3. Et dans la mesure où il s’agit d’un flagship, il faut s’attendre à des composants haut de gamme.

Huawei avait vendu Honor en novembre 2020 pour “assurer sa survie”. Honor est donc une société indépendante depuis un peu plus d’un an maintenant. Et contrairement aux appareils Huawei, les applications et services Google sont disponibles sur les smartphones Honor.

Avec Samsung, Huawei et désormais Honor, Xiaomi, Oppo et Motorola ont tous commercialisé récemment des smartphones avec écran pliable. Google travaillerait sur un appareil similaire dans sa gamme Pixel et a même annoncé une version d’Android pensée et conçue pour les tablettes et les appareils pliables.