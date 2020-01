Le premier passager privé de SpaceX cherche une petite amie pour son voyage autour de la Lune

Pas de grande surprise en apprenant par SpaceX que le premier passager privé à s'offrir un billet autour de la Lune est un milliardaire. Il s'agit du Japonais Yusaku Maezawa. Mais pour l'homme en quesiton, il s'agit surtout d'aller sur la Lune avec l'élue de son cœur.

Yusaku Maezawa, 44 ans, à la tête d’une fortune de plusieurs milliards de dollars, s’est donc offert le premier billet pour un voyage dans l’Espace autour de la Lune via SpaceX. Mais notre homme voudrait surtout faire le voyage avec la femme qu’il aime. Il cherche donc actuellement, et activement, celle qui pourrait l’accompagner. Le voyage est actuellement prévu pour 2023 mais la recherche de sa “partenaire de vie” sera immortalisée dans la série TV “Full Moon Lovers”, diffusée sur Abema TV.

Yusaku Maezawa, le premier passager privé de SpaceX, cherche la femme de sa vie

Dans un communiqué publié sur le site dédié, Yusaku Maezawa explique que, lorsqu’on lui a proposé de participer à ce programme, il était partagé entre “embarras et fierté”. Il a d’abord envisagé de refuser avant de changer d’avis en réalisant que ce genre de chance pourrait “ne plus jamais se présenter”. “Je veux me trouver une partenaire pour la vie. Avec elle, je veux crier notre amour et la paix pour la planète depuis les confins de l’Espace.” Celui qui a fait sa fortune en créant le géant de la mode Zozo a quelques conditions : sa partenaire de vie devra notamment être célibataire, avoir plus de 20 ans, une personnalité éclatante, être toujours positive et s’intéresser de près à l’Espace…

qui aime l’Espace et pourra s’envoler avec lui autour de la Lune

Elon Musk, PDG de SpaceX, annonçait en Septembre dernier que Yusaku Maezawa serait le premier passager privé de la société. Avec plusieurs artistes, il fera donc un voyage autour de la Lune dans un vaisseau Starship propulsé par une Super Heavy Rocket. Le milliardaire, grand collectionneur d’art, souhaite que les artistes profitent de ce voyage pour créer un projet d’art spatial. Tout un programme. Yusaku Maezawa est un personnage très public, excentrique diront certains, notamment sur Twitter. L’année dernière, il promettait de donner 10 000$ à 100 twittos parmi ceux qui le suivaient et retweetaient ledit tweet. Une publication retweetée plus de 5,5 millions de fois à l’heure d’écrire ces lignes. Pour la nouvelle année, il promettait de donner 9 millions de dollars à 1 000 twittos. Yusaku Maezawa devrait choisir sa partenaire de vie et de voyage d’ici la fin du mois de Mars.