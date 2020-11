Le premier MacBook Air avec puce Apple Silicon M1 est officiel

Les rumeurs l'annonçaient, Apple travaillait depuis un certain temps à la conception d'une puce maison pour propulser ses ordinateurs. Un premier modèle a été officialisé, il s'agit d'un MacBook Air.

Le jour est enfin arrivé, Apple a dévoilé hier soir durant un événement dédié ses premières machines dotées d’une puce Apple Silicon. Le tout premier modèle équipé d’un tel processeur se révèle être un MacBook Air, avec une puce M1, le nom officiel de ce processeur Apple Silicon, pensé et conçu en interne par les ingénieurs de la firme de Cupertino. Qu’a donc à offrir ce nouveau MacBook Air M1 13 pouces ? Présentation.

Le MacBook Air M1 13 pouces est officiel

Au premier abord, ce MacBook Air 13 pouces ressemble en tous points à son pendant doté d’une puce Intel. Cela étant dit, il semblerait que Apple ait cessé dans la foulée de vendre les modèles Intel. Vous n’aurez donc plus à craindre de vous tromper et de vérifier trente-six fois que c’est bien le bon modèle dans votre panier. Apple affirme que ce MacBook Air M1 embarque un CPU avec 8 cœurs ainsi que 8 cœurs supplémentaires pour le GPU. Celui lui permettrait d’être 3,5 fois plus rapide que son prédécesseur en termes de vitesse processeur et 5 fois plus rapide concernant la vitesse du GPU.

De grandes promesses en termes de performances

Comme attendu quand on sait que la puce M1 est basée sur la puce série A que l’on retrouve dans les iPhone, Apple affirme que cette puce M1 offre aussi ce qui se fait de mieux en terme de traitement du signal, ce qui permettra de booster encore grandement les capacités de la webcam embarquée. Cela devrait, espérons-le, offrir aux utilisateurs une bien meilleure qualité d’image que ce qui est actuellement proposé. À noter, la résolution reste bloquée à 720p mais la qualité devrait être bien supérieure.

Avec l’utilisation de ce SoC M1, cet ordinateur est dépourvu de ventilateur et si l’on en croit les déclarations de la marque à la pomme, il faudrait s’attendre à un maximum de 18 heures d’autonomie en lecture vidéo. Ce nouveau MacBook Air est vendu dès à présent, en précommande, à partir de 1 129€, soit le même tarif que son prédécesseur. Les premières livraisons sont attendues entre le 18 et le 19 novembre.