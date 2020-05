Le premier lancement de démo de Virgin Orbit ne va pas à son terme

Le premier vol de lancement de démonstration de Virgin Orbit ne s’est pas terminé de la plus belle des manières. Et c’est bien dommage pour tous les efforts engagés. Si l’entreprise rapportait effectivement une séparation réussie de LauncherOne de son vaisseau cargo Cosmic Girl, le voyage de la fusée a “pris fin prématurément”. LauncherOne n’avait aucune chance d’atteindre son orbite.

Cela étant dit, Virgin Orbit avait prévenu que ce vol pouvait ne pas se terminer correctement. Il s’agissait là de la toute première fois que quelqu’un tentait d’allumer une fusée à carburant liquide à haute altitude en position horizontale. Il était impossible de savoir si la fusée allait réussir sa mission ni même si elle pourrait simplement s’allumer.

Avec ce contretemps, il faudra donc encore un moment avant que Virgin puisse atteindre son but d’envoyer des fusées en orbite de manière régulière. Cela étant dit, c’est précisément pour cette raison qu’avait lieu ce vol de démonstration, pour pouvoir identifier précisément ce qui n’a pas fonctionné, corriger le système et réussir lors de la prochaine itération. Difficile par contre de savoir si les modifications nécessaires sont relativement minimes ou s’il faudra revoir certains aspects en profondeur.

Le PDG de Virgin Orbit Dan Hart a publié le communiqué suivant peu de temps après cette démonstration : “Notre équipe a parfaitement réalisé aujourd’hui toutes les opérations de pré-lancement et de vol et ce avec un talent incroyable. Les vols test sont instrumentalisés pour récupérer un maximum de données et nous en avons maintenant plus qu’il ne nos en faut. Nous avons atteint aujourd’hui nombre de nos objectifs internes mais pas autant que nous l’aurions voulu, évidemment. Toujours est-il que nous avons fait un grand pas en avant aujourd’hui. Nos ingénieurs sont déjà en train d’étudier les données. Notre prochaine fusée attend patiemment. Nous allons apprendre, nous ajuster et nous préparer pour le prochain test qui arrivera très bientôt.”

We've confirmed a clean release from the aircraft. However, the mission terminated shortly into the flight. Cosmic Girl and our flight crew are safe and returning to base.

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) May 25, 2020