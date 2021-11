Le premier casque de réalité augmentée d’Apple attendu pour l’année prochaine

Le casque de réalité augmentée d'Apple pourrait arriver l'année prochaine. Une première génération qui fonctionnerait de manière indépendante.

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple est convaincu que la réalité augmentée représente l’avenir. La firme de Cupertino a réalisé un certain nombre d’investissements, plus ou moins conséquents, dans les technologies de la réalité augmentée, et il y a de nombreuses rumeurs qui affirment que ses équipes travaillent actuellement sur un casque. Et ce nouveau produit pourrait arriver très bientôt. Si l’on en croit l’analyste Ming-Chi Kuo, le casque de réalité augmentée d’Apple arriverait à la fin de l’année 2022.

Ming-Chi Kuo poursuit en affirment que ce casque de réalité augmentée disposerait de deux puces, l’une serait basée sur la puce Apple Silicon M1 que la marque à la pomme a introduit dans ses Mac à la fin de l’année 2020. L’une serait plus puissante que l’autre et servirait de processeur principal tandis que l’autre, moins performante, servirait à gérer les différents aspects liés aux capteurs.

Il ne s’agirait cependant pas d’un casque de réalité augmentée indépendant. Ne vous attendez donc pas à un produit comme les Google Glass. À la place, cette première génération serait plutôt un casque de réalité mixte qui, selon Ming-Chi Kuo, embarquerait deux écrans micro OLED 4K fournis par Sony qui permettraient à l’appareil de proposer de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.

Ce qui est très intéressant dans cette nouvelle note de l’analyste taïwanais, c’est qu’Apple a l’intention de faire de ce produit un produit autonome, autrement dit, qui ne dépendrait pas d’autres produits Apple comme un Mac ou un iPhone. Nul ne sait combien ce casque pourrait coûter, mais il y a fort à parier qu’il ne sera pas donné. Il pourrait d’ailleurs être d’abord orienté pour les développeurs et autres professionnels du secteur plutôt que le grand public, mais il faudra attendre l’année prochaine avant d’en savoir davantage.