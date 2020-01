Le portable Lenovo ThinkBook Plus ajoute un écran E-Ink secondaire

Lenovo semble avoir mis les petits plats dans les grands sur le marché des ordinateurs portables. Outre les traditionnels renouvellements de gamme, le fabricant dévoilait au CES 2020 un certain nombre d'innovations très intéressantes. C'est le cas du ThinkBook Plus.

Après avoir lancé le tout premier ordinateur portable à écran pliable, Lenovo continue sur sa lancée avec le ThinkBook Plus, un ordinateur portable doté de deux écrans, un écran LCD “classique” ainsi qu’un écran secondaire E-Ink. Avec un tel ajout, il devient possible d’afficher de l’information de manière permanente sans faire fondre la batterie de l’appareil puis la technologie E-Ink ne consomme de l’énergie que lorsque l’image à afficher change.

Le Lenovo ThinkBook Plus dispose d’un écran secondaire E-Ink

Cela ouvre la porte à de nouveaux cas pratiques. De l’affichage de votre agenda ou des notifications de manière permanente à la possibilité d’avoir une feuille vierge toujours à disposition pour prendre des notes avec un E-Pen, en passant par la lecture de livres numériques ou l’affichage de QR-Codes divers pour l’aéroport, la gare, etc. Ce seul écran E-Ink de 10,8 pouces peut permettre de venir doubler l’autonomie de la machine, selon l’utilisation que vous en avez bien évidemment. D’après les représentants de la marque, en utilisant de manière systématique cet écran secondaire pour lire – ce qui est aussi très bon pour vos yeux dans la mesure où une telle dalle n’émet pas de lumière bleue -, la batterie pourrait facilement durer 24 heures.

Et cela pourrait tout changer !

Pour maintenir l’écran E-Ink actif, Lenovo doit simplement maintenir l’ordinateur allumé. Cela se fait très simplement dans la mesure où le ThinkBook Plus est certifié “Always-On”, une technologie largement propulsée par Qualcomm qui permet, dans les grandes lignes, aux ordinateurs portables d’avoir un fonctionnement très proche de celui de nos smartphones dans les phases réveil/veille. Point de puces Qualcomm dans le Lenovo ThinkBook Plus, c’est un processeur Intel qui officie, preuve que toute l’industrie PC se met au Always-On. Et c’est tant mieux. Pour le reste des spécifications techniques, on citera notamment l’écran Full HD de 13,3 pouces. Le reste – processeur, RAM, stockage – pourra être choisi selon les différentes options proposées. Le ThinkBook Plus sera disponible en Mars 2020 à un tarif qui n’a pas encore été dévoilé.