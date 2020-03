Le pont Philips Hue première génération tirera sa révérence en Avril

Dans la plupart des configurations, les produits de la gamme Philips Hue ont besoin d'un pont pour fonctionner. Il existe plusieurs générations de ce pont. Le mois prochain, ceux de la première génération n'auront plus droit au support logiciel de Philips.

Il y encore quelques années, quand on achetait un produit, on pouvait le garder jusqu’à ce qu’il ne fonctionne plus du tout ou que l’on n’en veuille plus. Aujourd’hui, de plus en plus souvent, c’est comme si les produits que l’on achetait n’était pas vraiment à nous. La récente annonce de Philips concernant le pont Hue ne va clairement pas aider à se débarrasser de ce sentiment. Explication.

Philips annonce la fin du support des ponts Hue première génération

Philips vient en effet d’annoncer qu’à partir du mois d’Avril 2020, le support du Pont Hue première génération allait cesser. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le Pont Hue est l’appareil qui permet de relier toutes les ampoules/lampes/luminaires Philips Hue à Internet. Ce qui permet ensuite à l’utilisateur de pouvoir y accéder et les contrôler à distance, où qu’il soit et quand il le souhaite. Et c’est pratique une fois que l’on a commencé à en équiper son logement.

Adieu mises à jour logicielles et accès à tous les services en ligne

Après cette date, les appareils concernés ne recevront plus de mises à jour et n’auront plus non plus accès aux services en ligne du fabricant. Cela signifie que toutes les fonctionnalités en ligne que vous pouviez utiliser pour contrôler vos lumières ne seront plus opérationnelles. Cela étant dit, il faut préciser que vos lumières continueront de fonctionner et que vous pourrez toujours les piloter localement depuis l’application dédiée. Seul l’accès aux services en ligne sera coupé. Philips précise aussi que le Pont Hue de seconde génération a quant à lui été conçu pour ne jamais se retrouver dans ce cas de figure. Ne sont donc véritablement concernés que les Ponts Hue de première génération.