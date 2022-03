Le poinçon allongé pourrait être réservé à l'Apple iPhone 14 Pro et le système de caméra sous l'écran n'arriverait pas avant 2024, au mieux.

Si l’on en croit un rapport datant d’il y a quelques semaines, il est possible qu’Apple se débarrasse enfin de l’encoche pour son iPhone 14… pour la remplacer par un poinçon. Deux poinçons, pour être plus précis. Un rond et un de forme oblongue. Cela nous rapprocherait d’un iPhone avec un écran plein en façade, ce dont rêvent bon nombre de clients de la marque à la pomme.

Le poinçon allongé pourrait être réservé à l’Apple iPhone 14 Pro

Cela étant dit, selon une nouvelle information de l’analyste Ross Young de DSCC, il semblerait que ce poinçon allongé puisse être réservé aux seuls modèles iPhone 14 Pro. Celui-ci ne concernerait donc que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Il faudrait attendre 2023 et la gamme iPhone 15 pour que la firme de Cupertino n’adopte ce design dans la totalité de son offre.

Et le système de caméra sous l’écran n’arriverait pas avant 2024, au mieux

Pour celles et ceux qui espèrent voir un jour un système de caméra frontale directement embarqué sous l’écran, ce qui permettrait donc de se débarrasser définitivement de l’encoche et du poinçon, sachez que Ross Young affirme que, selon ses sources, cela ne devrait pas arriver en 2023. En effet, l’opération nécessite une coordination entre les équipes écran et capteurs, et il faut pouvoir trouver un fabricant capable de fabriquer la dalle en masse, tout en répondant aux nombreux standards imposés par Apple.

Si certains fabricants proposent déjà des smartphones avec un module caméra sous l’écran, ces appareils sont encore loin d’être très répandus. La faute, en grande partie, à la qualité d’image des clichés et vidéos obtenus avec un tel système. Cela signifie en tous les cas qu’il faudra très certainement attendre, au moins jusqu’à 2024, avant de voir arriver un tel iPhone. Nul doute cependant que lorsque la firme de Cupertino sera décidée, elle garantira une qualité d’image élevée.