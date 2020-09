Le Poco X3 NFC est le premier smartphone équipé du Qualcomm Snapdragon 732G

Les smartphones se suivent et se ressemblent. Ou pas. Certains se distinguent parce qu'ils embarquent par exemple des composants novateurs. C'est le cas du Poco X3 NFC qui est le premier smartphone équipé du Qualcomm Snapdragon 732G.

Huit mois après que Xiaomi a décidé de faire de sa filiale Pocophone une entreprise à part entière, avec un nom légèrement différent, Poco dévoile aujourd’hui un nouveau smartphone pour les petits budgets. Le Poco X3 NFC peut se targuer d’être le premier téléphone équipé de la toute nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 732G. L’ensemble offre un rapport qualité/prix très intéressant.

Poco X3 NFC, premier smartphone équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 732G

Ce X3 NFC dispose d’un écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le tout protégé par du Gorilla Glass 5. À l’arrière, on retrouve un module quatre capteurs 64 MP permettant notamment de capturer des vidéos 4K à 30 images par seconde et de réaliser des slow-motion jusqu’à 960 images par seconde. L’intelligence artificielle est aussi de la partie pour des fonctionnalités comme la détection de scènes, les filtres ou encore la simulation d’éclairage studio. À l’avant, on retrouve un capteur 20 MP pour les selfies.

Poco a décidé aussi de ne pas laisser les amateurs de jeux vidéo sur la touche. Le X3 dispose d’un GPU Adreno 618 Elite Gaming avec refroidissement liquide. Et l’appareil offre aussi des “schémas de vibration uniques”. Accélérer, tirer, sprinter, et autre devraient être autant d’actions au rendu très particulier entre vos mains.

Un appareil au rapport qualité/prix très intéressant

Le téléphone dispose en outre de 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage, avec un maximum de 25 Go via l’utilisation d’une microSD. Sa batterie de 5 160 mAh vous offrira de longues heures d’autonomie et sa compatibilité avec la recharge rapide 33 W vous permettra de recharger totalement l’appareil en un plus d’une heure seulement.

De plus, le X3 dispose de deux haut-parleurs, d’une prise jack 3,5 mm, d’un port USB-C, un scanner d’empreinte digitale sur le côté, de la possibilité d’utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller l’appareil et de la prise en charge de Google Pay. L’interface, quant à elle, est MIUI 12 for POCO, basée sur Android 10.

Poco a décidé de vendre son X3 NFC à un tarif promotionnel pour les premiers intéressés via un certain nombre de revendeurs en ligne. Sur AliExpress, par exemple, le modèle 64 Go démarrer à 238,80$. La version 128 Go, quant à elle, est proposée à 298,80$.