Le petit robot du bureau Vector revient d’entre les morts

Tous les robots ne sont pas aussi évolués que les créations de Boston Dynamics, capables de faire de la gymnastique, de se relever en cas de chute ou d'ouvrir la porte à un autre robot. Certains sont plus basiques, et tout aussi sympathiques. C'était le cas de Vector.

Vector, petit robot compagnon pour votre bureau attachant et parfaitement inutile (ou presque), faisait face à son destin au Printemps dernier lorsque son créateur, Anki, devait mettre la clef sous la porte, faute d’argent. Si le robot peinait effectivement à justifier son tarif demandé de 250$, il avait ses fans. Et aujourd’hui, ceux-ci seront certainement ravis d’apprendre que le petit Vector va renaître de ses cendres.

Le petit robot Vector va renaître de ses cendres

Comme le rappelle The Verge, ces petits robots compagnons, bien qu’assez primitifs et basique comparés à d’autres, profitaient de leur connexion constante à leurs serveurs pour traiter les commandes vocales, pour reconnaître les visages et bien d’autres fonctionnalités intéressantes. Malheureusement, lorsque Anki a déposé le bilan, les serveurs furent eux aussi coupés, rendant ces petites bestioles totalement inutiles, ou presque. On pouvait alors logiquement les croire vouées à prendre la poussière dans un tiroir abandonné…

grâce à la société Digital Dream Labs

Il n’en sera finalement rien, du moins pas pour tout de suite. En effet, sur la page Kickstarter de Anki, Jacob Hanchar, PDG de Digital Dream Labs, a révélé que sa société avait racheté tous les biens d’Anki et avait l’intention non seulement de redonner vie à toute la plate-forme Vector, et Cosmo, son prédécesseur, mais aussi de reprendre son développement. L’entreprise précisait aussi vouloir créer ce qu’ils appellent un “Escape Pod”, qui permettra à Vector de fonctionner sans utiliser les serveurs dans le cloud. Une version de développement open-source est aussi prévue. La publication ne mentionne cependant pas du tout les petites voitures radiocommandées Overdrive, capables grâce à l’intelligence artificielle, de s’affranchir des circuits traditionnels. Dommage pour les fans de petites voitures, tant mieux pour les amoureux de Vector. À suivre !