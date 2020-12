Apple fabriquera-t-il un jour sa propre voiture ? Une question que l'on se pose depuis de longues années maintenant, les rumeurs revenant assez régulièrement.

Apple Car. Ces deux petits mots en font rêver plus d’un depuis de nombreuses années. Pourtant, si les rumeurs existent sur le sujet depuis de nombreuses années, Apple n’a jamais officialisé la chose. Peut-être le géant américain n’y travaille-t-il pas, après tout. Mais on sait la firme de Cupertino intéressée par un certain nombre de fonctionnalités autour de l’automobile, de la conduite autonome, des batteries, etc. Et cela intéresse grandement l’industrie automobile.

Le PDG de Volkswagen “attend avec impatience” l’Apple Car

Nous avons déjà eu maintes rumeurs suggérant qu’Apple travaillerait sur un projet de voiture. Récemment, ce projet est revenu sur le devant de la scène avec un rapport suggérant que la production de ce véhicule tant attendu pourrait démarrer d’ici 4 à 5 ans. Et tout ceci prend tellement d’ampleur que lorsque le PDG de Volkswagen a été interrogé sur le sujet sur LinkedIn, il répondait attendre avec impatience ce nouveau concurrent.

Selon les propres mots du patron de Volkswagen, Herbert Diess : “Nous attendons toujours avec impatience l’arrivée de nouveaux concurrents pour venir accélérer encore la transformation de notre industrie et apporter de nouveaux talents. Son évaluation incroyable et de fait ce potentiel accès à des ressources illimitées forcent le respect.”

Si tant est que le projet soit d’actualité

Et d’ajouter : “Un vrai défi – de plus grande importance encore que ce que l’on peut avoir actuellement dans l’industrie. Comme je l’ai déjà dit, la plus grosse entreprise du monde sera une fois encore une entreprise de la mobilité, si Tesla le peut, Apple ou peut-être Volkswagen AG peuvent l’être.” Cela étant dit, voilà en tous les cas quelque chose de très intéressant à suivre. A fortiori de la part d’une entreprise qui n’a aucune expérience dans la fabrication de voitures.

Nous avons appris récemment via la biographie d’Elon Musk que ce dernier avait tenté de vendre Tesla à Apple mais le PDG d’Apple, Tim Cook, n’envisageait même pas cette possibilité, il ne s’était même pas rendu au rendez-vous. Quoi qu’il arrive, une éventuelle Apple Car n’arrivera pas de sitôt. Il va falloir espérer… et patienter.