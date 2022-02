Le PDG de Spotify reste très évasif quant à l’arrivée d’un service avec qualité HiFi

Spotify toujours très vague quant à l'arrivée de son offre HiFi. La plate-forme est dans une position très délicate.

Il y a aujourd’hui énormément de services de streaming musical sur le marché. Les différents acteurs doivent trouver des moyens de faire mieux que la concurrence. Disposer d’un large catalogue de titres populaires est une possibilité, le tarif en est une autre, tout comme les fonctionnalités intrinsèques proposées sur la plate-forme. Dans le cas de Spotify, la société a prévu depuis longtemps de lancer un service HiFi, avec une haute qualité de son donc, mais il semblerait que le lancement de cette offre soit assez indécis.

Durant la présentation des résultats financiers pour le dernier trimestre 2021, le PDG de l’entreprise, Daniel Ek, déclarait aux analystes et investisseurs que son équipe n’était toujours pas certaine de la date de disponibilité de ce très attendu service HiFi. Selon les propres mots du patron de Spotify : “nombre de fonctionnalités dont nous parlons aujourd’hui, et particulièrement celles qui sont liées à la musique, tombent sous le coup de licence. Alors je ne peux rien annonce de précis de ce côté si ce n’est que nous sommes en relation directe et constante avec nos partenaires pour proposer cela sur le marché.”

La plate-forme est dans une position très délicate

Cela étant dit, Spotify est actuellement dans une position assez délicate. En effet, Apple a déjà annoncé il y a quelque temps que son propre service de streaming musical en qualité HiFi serait proposé aux abonnés Apple Music dans aucun surcoût. Ceci contrairement à Spotify qui avait déclaré que son offre HiFi serait proposée avec supplément aux utilisateurs qui souhaiteraient en profiter.

La situation est donc pour le moins difficile pour Spotify. D’autant plus que l’on se souvient que Tidal avait voulu se démarquer de la concurrence en lançant une offre plus onéreuse, mais avec une qualité plus élevée et que l’opération n’avait clairement pas eu les résultats escomptés. Cela laisserait donc entendre que, s’il existe effectivement certains utilisateurs qui sont prêts à payer pour, ceux-ci ne pourraient pas nécessairement en couvrir les frais pour Spotify, a fortiori quand d’autres plates-formes comme Apple Music propose déjà cette fonctionnalité gratuitement.