Le PDG de Mining Capital Coin accusé de fraude à hauteur de 62 millions de dollars

Le PDG et fondateur de Mining Capital Coin est accusé de fraude par le DoJ avec un stratagème façon Pyramide de Bonzi qui aurait rapporté 62 millions de dollars.

Le PDG et fondateur de Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr., est accusé par le Département de la Justice américaine de stratagème de fraude globale à l’investissement à hauteur de 62 millions de dollars. Il est le dernier dirigeant de société de crypto en date à être accusé pour un motif de ce genre.

Le PDG et fondateur de Mining Capital Coin est accusé de fraude par le DoJ

Via son entreprise, Luiz Capuci Jr. a convaincu des investisseurs d’acheter des “Mining Packages”, un réseau mondial de machines de minage qui promettait un certain retour sur investissement chaque semaine. Mais plutôt que d’utiliser les fonds des investisseurs pour miner des crypto-monnaies comme promis, le Département de la Justice accuse Luiz Capuci Jr. d’avoir détourné les fonds vers ses propres wallets.

Un stratagème façon Pyramide de Bonzi qui aurait rapporté 62 millions de dollars

Un autre produit de MCC, les “Trading Bots”, opérait aussi sous de faux prétextes. Luiz Capuci Jr. affirmait que ces bots fonctionnaient “à des fréquences très élevées, pouvant gérer des milliers de transactions par seconde” et promettaient des retours quotidiens aux investisseurs. “Comme il l’a fait avec les Mining Packages, Luiz Capuci Jr. avait mis en place un stratagème de fraude avec les Trading Bots et n’utilisaient pas ces derniers pour générer des revenus pour les investisseurs, mais détournait les fonds vers lui-même et des co-conspirateurs”, explique le Département de la Justice dans son dossier d’inculpation.

MCC semblait avoir tous les signaux de la pyramide de Bonzi. Luiz Capuci Jr. avait recruté de nombreuses personnes pour attirer des investisseurs. En retour, il promettait à ses personnes de nombreux cadeaux – Apple Watch, iPad et même des voitures de luxe -. Aujourd’hui, c’est le Miami Field Office du FBI qui mène l’enquête. Si Luiz Capuci Jr. est reconnu coupable, il risque jusqu’à 45 ans de prison.