Le PC modulaire Razer Tomahawk enfin disponible à la vente

Razer est une marque qui s'est fait connaître pour ses accessoires et périphériques PC. Et elle s'est mise à proposer des PC complets, toujours orientés vers les gamers. Voici aujourd'hui une nouvelle référence, le Razer Tomahawk.

En matière d’ordinateurs de bureau, il y a deux options. On peut opter pour une machine complète plus ou moins figée ou décider de passer par la case personnalisation, avec ou sans montage. Dans un cas comme dans l’autre, en règle générale, il est possible de changer tel ou tel composant en cas de besoin. Encore faut-il un minimum de connaissances en la matière. Razer veut vous aider sur ce point.

Razer commercialise enfin son PC modulaire Tomahawk

Les fabricants d’ordinateurs permettent pratiquement tous de personnaliser les composants de leurs machines, jusqu’à un certain point, mais il arrive souvent que l’opération soit assez technique. Razer a décidé de s’attaquer à ce problème en commercialisant – enfin, diront certains – son PC modulaire Razer Tomahawk, à partir de 2 400$.

La marque avait dévoilé son Tomahawk en début d’année, au CES 2020. La machine se présente dans un petit boîtier, parfait pour celles et ceux qui veulent un encombrement réduit. Cela étant dit, contrairement à des configurations plus traditionnelles, le Tomahawk est bâti autour d’une carte Intel NUC 9 Extreme Compute Element qui intègre le processeur, la mémoire et le stockage SSD.

À partir de 2 400$, pour les gamers et les autres

Ainsi, le Razer Tomahawk dans sa configuration de base propose un processeur Intel Core i9-9980JK accompagné de 16 Go de RAM, de 512 Go de SSD et d’un stockage supplémentaire de 2 To en HDD. Il y a aussi un GPU NVIDIA GeForce RTX 3080. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient davantage de stockage et/ou de RAM, vous pourrez opter pour davantage au moment de passer votre commande.

Par le passé, Razer avait déjà tenté de créer un PC modulaire avec son Projet Christine mais il semblerait que les fabricants de composants n’aient jamais été emballés à l’époque. Le Tomahawk semble une vision revue à la baisse des ambitions de la marque mais c’est un bon départ. L’avenir nous dira s’il convient de poursuivre dans cette direction. Si vous êtes intéressé(e), direction la page produit.