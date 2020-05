Le patron de Google est ouvert à l’idée de travailler avec Apple sur d’autres projets

Apple et Google avaient surpris le monde en travaillant ensemble pour proposer une solution technique de lutte contre la propagation du Covid-19. Et il se pourrait que cette collaboration soit le début de futurs partenariats.

Comme vous le savez probablement, Google et Apple ont travaillé ensemble durant plusieurs semaines pour mettre au point l’API Exposure Notification. Cette API permet aux développeurs de concevoir des applications de traçage numérique pour aider à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Cette annonce fut une grande surprise dans la mesure où les deux géants de la tech sont de grands rivaux en affaires.

Sundar Pichai est prêt à travailler avec Apple sur d’autres projets

Cela étant dit, cette collaboration entre les deux entreprises semblent avoir clairement porté ses fruits. En effet, durant une interview donnée à WIRED, le PDG de Google Sundar Pichai s’est montré plutôt ouvert à l’idée de collaborer avec Apple sur de futurs projets. Lorsque le media américain lui demandait si cette collaboration pouvait se reproduire ou non, Sundar Pichai répondait la chose suivante : “Que de grandes sociétés travaillent ensemble au service de la société est une très bonne chose pour le monde. Je suis prêt à m’engager à trouver d’autres opportunités de ce genre et j’ai l’impression qu’il en va de même pour Tim sr ce sujet.”

Le PDG de Google revenait aussi sur la naissance de ce projet d’API de traçage numérique

Comme dit plus haut, cette récente collaboration entre Apple et Google fut une surprise. Si les deux géants ont déjà développé des applications pour l’autre plate-forme, cela a toujours davantage semblé répondre à une nécessité qu’autre chose. Sundar Pichai revenait aussi sur la manière dont tout ceci a démarré : “Les deux équipes avaient commencé à travailler de manière totalement indépendante sur une technologie qui permettrait d’aider les agences de santé dans le traçage numérique. Très rapidement, les deux parties ont réalisé que pour cela fonctionne, il fallait que ce soit disponible partout. Alors les équipes Android et iOS sont entrées en contact l’une avec l’autre. Et à un moment donné, Tim et moi avons décidé d’échanger des notes et de nous parler directement.”