Le papa de Garfield met 30 ans de dessins aux enchères

Jim Davis. Un nom que tous les amateurs de bande-dessinée connaissent très certainement. Aujourd'hui, le créateur du génialissime Garfield annonce la tenue d'une vente aux enchères exceptionnelle, retraçant 30 ans de dessins de ce gros chat orange.

Garfield, la planche de bande-dessinée quotidienne qui raconte les aventures d’un chat qui ne fait rien et ne croit en rien, existe depuis plus de 40 ans. Plus de trente ans de ces BD, depuis les débuts du chat orange qui adore les lasagnes en 1978 jusqu’en 2011, seront bientôt mises en vente dans une série de ventes aux enchères hebdomadaires. L’occasion pour les collectionneurs plus ou moins riches de mettre la main sur un véritable morceau de pop culture.

Jim Davis, papa de Garfield, met 30 ans de planches en vente

Comme le précise The Hollywood Reporter, les planches, en vente via Heritage Auctions à Dallas, TX, font partie d’un énorme lot, quasiment tout le travail de son créateur Jim Davis, avant que celui-ci ne commence à dessiner en numérique, en 2011, avec une tablette graphique. “Il y en a tellement, et c’était vraiment très difficile de savoir quoi faire de ces planches pour que les gens puissent en profiter aussi“, déclarait Jim Davis à The Hollywood Reporter. Jusqu’à aujourd’hui, les planches ont été conservées dans un coffre à l’abri des aléas climatiques. Elles seront vendues au rythme de 2 planches quotidiennes par semaine.

L’occasion pour les fans de s’offrir un morceau de l’histoire de leur chat préféré

Selon Brian Wiedman, spécialiste BD chez Heritage Auctions, ces planches devraient être adjugées à des tarifs abordables. Comptez tout de même entre 500 et 700$ pour les planches de la semaine. Les planches du Dimanche, plus longues, pourraient être adjugées entre 1 500 et 3 000$. Autrement dit, si vous êtes grand fan de Garfield, vous pourriez vous offrir une planche originale de votre chat préféré. Un très joli cadeau serait d’acquérir la planche de votre jour de naissance. Il se pourrait par contre qu’il vous faille attendre longtemps avant que la planche en question ne soit en vente…