Le pack Apple One est disponible aux États-Unis

Apple avait présenté son offre d'abonnement Apple One il y a quelque temps. Hier, la firme de Cupertino annonçait un lancement officiel aujourd'hui aux États-Unis. Et la marque à la pomme a tenu ses engagements, le bundle est aujourd'hui disponible.

Hier, nous apprenions que le pack de services par abonnement Apple One serait officiellement lancé ce jour aux États-Unis. Et force est de constater que c’est effectivement le cas. Le pack est donc disponible dès à présent au pays de l’Oncle Sam ainsi que dans un peu plus d’une centaine de pays – mais pas encore en France, lancement toujours prévu cet automne -. Si vous êtes intéressé(e), et que vous êtes dans l’un des pays concernés, vous pouvez donc souscrire un abonnement directement depuis iOS.

Apple lance son pack d’abonnement Apple One dans plus de 100 pays

Selon le pays dans lequel vous vivez, vous aurez ou non accès à l’offre Premier. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Apple One est divisé en trois offres – Individuel, Famille et Premier -. Avec l’offre Individuel, vous avez accès à Apple Music, Aple TV+, Apple Arcade ainsi que 50 Go sur iCloud pour la somme de 14,95€ par mois.

mais pas encore en France

Le plan Famille est très similaire à ceci près que vous pouvez partager les accès avec un maximum de cinq personnes et que vous avez accès à 200 Go de stockage sur iCloud. Ceci pour la somme 19,95€ par mois. L’offre Premier, quant à elle, inclut tout ce qui précède, mais elle ajoute en sus Apple News+, Apple Fitness+ (qui arrivera dans les prochains mois) et pas moins de 2 To sur iCloud. L’offre ne sera pas, semble-t-il, disponible en France – tout du moins pas de suite, mais elle coûte 29,95$ aux États-Unis.

Celles et ceux qui ont déjà un abonnement à l’un ou l’autre de ces services verront leurs abonnements automatiquement convertis en un abonnement à Apple One s’ils choisissent de passer à cette offre. En ce qui concerne le stockage sur iCloud, Apple reprend là encore la main par rapport à la moindre offre que vous pourriez déjà avoir. Autrement dit, si vous payez déjà l’offre 200 Go sur iCloud et que vous vous abonnez à l’offre Individuel, vous vous retrouverez avec 250 Go au total sur les serveurs d’Apple.